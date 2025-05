IEM żegna Katowice. Tu odbędzie się przyszłoroczna edycja

W kuluarach od dłuższego czasu mówiło się, że rozgrywki Intel Extreme Masters mogą opuścić Polskę, bo ograniczenie imprezy głównie do Counter-Strike’a i słabnące zainteresowanie e-sportem wpłynęły negatywnie na frekwencję. Fani IEM-u mieli więc z tyłu głowy, że kultowa impreza może już więcej nie odbyć się w Katowicach, ale takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. ESL FACEIT Group dogadało się z włodarzami miasta Kraków – to właśnie w stolicy województwa małopolskiego odbędzie się kolejna edycja Intel Extreme Masters.

Intel Extreme Masters w krakowskiej TAURON Arenie

Dwanaście lat – tyle IEM urzędował w katowickim Spodku i muszę przyznać, że dziwnie będzie obserwować finały rozgrywek CS-a w innej lokalizacji. To jednak już oficjalne i przesądzone. IEM Kraków wystartuje 27 stycznia i zgromadzi 24 najlepsze drużyny Counter-Strike 2, które zmierzą się w walce o sześć miejsc w fazie play-off – jak czytamy w oświadczeniu.

Giganci CS-a spotkają się w TAURON Arenie i zawalczą nie tylko o słynny puchar, niejednokrotnie wznoszony w przeszłości przez Polaków, ale też o nagrodę sięgającą 1 250 000 dolarów. Przeniesienie imprezy do Krakowa to z jednej strony dobra wiadomość, bo tamtejszy stadion może pomieścić więcej osób niż katowicki Spodek, ale w tym wypadku rodzi się pytanie, co z IEM EXPO i częścią wystawową, która przez lata stanowiła integralną część całego wydarzenia.

Póki co nie wiadomo też, co ze StarCraftem i innymi, pomniejszymi tytułami, których domem Spodek był przez ostatnią dekadę. Jeśli ESL FACEIT Group postawi tylko na CS-a, to tak duża pojemność obiektu może okazać się zbędna. Przekonamy się już na początku przyszłego roku – IEM Kraków 2026 odbędzie się między 27 stycznia a 8 lutego.

