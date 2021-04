Obiecali klasykę w 4K, a nie wspierają smart TV. Nowe VOD nie może tak działać

Jest to bowiem platforma oferująca wypożyczenie filmu na 3 dni zazwyczaj w cenie 10 zł. To, co zwróciło moją uwagę, to zapowiedź wprowadzania na platformę bardzo konkretnych produkcji, zamiast wrzucania hurtem dziesiątek, jeśli nie setek tytułów, za które niejako z góry musimy zapłacić abonament. Entlick stawia na klasyki, detaliczny dostęp do filmów oraz… jakość. Ku mojemu zdziwieniu pojawiła się też wzmianka o odrestaurowanych wersjach lubianych i cenionych filmów. Co więcej, we wszystkich zapowiedziach pada także fraza „4K”, która oczywiście przykuła moją uwagę, tym bardziej w duecie z klasykami. Te często otrzymują świetne remastery, które cieszą oko na nowoczesnych, dużych telewizorach…

Solidnie się uśmiałem, ale do kina pójdę. „Szybcy i wściekli 9” – nowy zwiastun i nowa data premiery

Ale wygląda na to, że nikt z Entclick nie wziął tego pod uwagę, podobnie jak innych potrzeb widza szukającego podstawowych technicznych informacji na temat filmu, za który ma zapłacić. Podczas przeglądania podsumowań na temat platformy natrafiłem na wzmiankę, że całość opiera się o zaplecze techniczne Vimeo, co wbrew pozorom jest dobrą wiadomością, bo lepszym wyborem jest sprawdzona i rozbudowana platforma do odtwarzania wideo, aniżeli autorski odtwarzacz, który na początku przygody nie pozwoli na wiele. Kilka minut później okazało się jednak, że dokładnie tak jest…

Ograniczone informacje na temat filmu nie pomagają podjąć decyzji