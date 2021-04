Serwis Entclick to wspólny projekt firmy Nan Media i Tomasza Raczka. Uruchomiony został na start z listą 54 filmów i każdą z tych pozycji możemy obejrzeć wykupując jednorazowy dostęp. Nie ma możliwości jak w innych serwisach streamingowych wykupić dostępu do wszystkich filmów. To dość osobliwy model, jednak jak tłumaczy Jacek Bednarz, prezes Nan Media serwisowi Wirtualnemedia.pl, jest w tym jakiś zamysł:

Nie będziemy zmuszać naszych odbiorców do płacenia hurtem za dostęp do wszystkich treści, które niekoniecznie ich interesują. Zamiast tego chcemy postawić na podejście kuratorskie. To miejsce dla fanów klasycznych obrazów w doskonałej jakości, szukających treści do tej pory trudno dostępnych. Serwis jest odpowiedzią na poszukiwania czegoś więcej niż tylko filmu jako „zapełniacza” wieczoru.

Jakie filmy na start są do obejrzenia? Oto pełna lista dostępnych pozycji:

Śmiertelnie proste Kult Czerwony smok Piękność dnia Zemsta po latach Osadzony Dyskretny urok burżuazji Drabina Jakubowa Przeklęta góra Mroczny przedmiot pożądania Harry Angel Ran Absolwent Nie oglądaj się teraz Zakonnica Nieśmiertelny Basen Fresh Przystojniak Kierowca Książę ciemności King Kong Czerwona gorączka Skowyt Kiedy świnie mają skrzydła Trzy dni kondora Mgła Złoto dla pazernych Serpico Ucieczka z Nowego Jorku Oni żyją Flash Gordon Jak zabić starszą panią Czerwona Sonja W kręgu zła Producenci Pod piaskiem Podglądacz Emmanuelle Kobieta jest kobietą Maksymalne przyspieszenie Emmanuelle 2 Wielkie wakacje Ląd, o którym zapomniał czas Wspaniała przygoda Billa i Teda Pogarda Krew z grobowca mumii Uniwersalny żołnierz Tristana Widmo wolności Bojaźń i drżenie Człowiek, który spadł na Ziemię Wszystko albo nic Glina

Każdy z filmów opatrzony jest polskimi napisami, a biblioteka filmów wzbogacana ma być co tydzień o 5 nowych pozycji.