Vin Diesel postanowił wziąć na własne barki ciężar rozwoju całej marki i nie zamierza odpuszczać. Niedawno w kinach pojawił się spin-off, „Hobbs i Shaw”, a już niedługo zadebiutuje 9. już odsłona sagi Fast and Furious. Grany przez Diesele Torreto chciałby zaszyć się na wsi, naprawiać auta i wychowywać potomka, ale jego przeszłość najwyraźniej nigdy nie da mu o sobie zapomnieć. Tym razem będzie musiał zmierzyć się ze swoim… bratem, w którego wcieli się John Cena.

We właśnie opublikowanym zwiastunie można zobaczyć całkiem sporo kompletnie oderwanych od rzeczywistości akcji i popisów, ale do tego już nas ta seria zdążyła przyzwyczaić. Ciekawi mnie tylko, czy sama fabuła filmu będzie na tyle intrygująca i przekonująca, że będzie mnie po prostu interesować, co stanie się z bohaterami. To niestety nie zadziałało zbyt dobrze w przypadku poprzedniej 8. części, dlatego trzymam kciuki, by tym razem było inaczej.

Co dalej z serią „Szybcy i wściekli”? Czekamy na zapowiedzianą już 10. część oraz potwierdzenie zamówienia kolejnych filmów. Oczywiście wyniki finansowe 9. odsłony będą decydujące, ale wydaje mi się, że sama marka ściągnie do kin całe mnóstwo ciekawskich.

Zwiastun i data premiery „Szybcy i wściekli 9”

W obsadzie ponownie znaleźli się Tyrese Gibson (Roman), Jordana Brewster (Mia Toretto), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Tej Parker (Ludacris) czy Charlize Theron (Cipher). Scenariusz napisali Chris Morgan i Daniel Casey, a za reżyserię odpowiada Justin Lin (Star Trek Beyond, Detektyw, Szybcy i wściekli Tokyo Drift). Premiera filmu zapowiedziana jest na 22 maja 2020 roku.