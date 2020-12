Kultowe i klasyczne seriale na nowym VOD Flixmojo za jedyne 10 zł miesięcznie

Nie narzekamy na niedostatek serwisów VOD w Polsce, ale stale łakniemy nowych. Wyczekujemy premiery Disney+ oraz aktualizacji HBO GO do HBO Max, a tymczasem otrzymujemy niespodziankę w postaci Flixmojo. To zupełnie nowy serwis, którego siłą napędową mają być filmy i seriale z dawnych lat, ulubione klasyki, wielkie kino światowe – jak czytamy w informacji prasowej.

Co obejrzymy na Flixmojo?

Jeśli chodzi o konkrety, to wymieniane są jedynie w dość lakoniczny sposób czeski serial dla młodzieży „Arabela”, rosyjski „Siedemnaście mgnień wiosny” ze kultowym Stirlitzem, „Sagę rodu Forsyte’ów” czy „Rumcajsa” dla dzieci. Platforma oferuje też bogatą ofertę klasyki – m.in. produkcje Polańskiego, Bunuela, Kurosawy, Cravena, Pollacka czy Rosseliniego, filmy z Jane Fondą, Robertem Redfordem, Johnem Waynem i Michaelem Cainem. Na pewno odwiedzimy serwis, by sprawdzić jakie produkcje znajdują się aktualnie w katalogu. Flixmojo zapewnia, że wszystkie produkcje będą dostępne w języku polskim.