Nie zgadniecie, który serwis VOD oferuje najwyżej oceniane produkcje

Trudno jednak zestawić obok siebie wszystkie platformy i wskazać tylko jedną, która będzie najlepiej odpowiadać oczekiwaniom widza. Pod uwagę należy bowiem wziąć tak wiele różnych czynników, że niemożliwe jest ustalenie na stałe, który serwis jest po prostu najlepszy. W grę wchodzą bowiem kwestie techniczne, jakość dostępnych treści, wsparcie dla różnych systemów i urządzeń, a także oferowane na wyłączność materiały oraz poziom comiesięcznego abonamentu wraz z opcją współdzielenia konta.

Wszyscy włączamy Netflix i oglądamy polski film „Prime Time” – recenzja

Pod względem dostępnych treści można przyjąć różne sposoby oceny katalogu, ale chyba najbardziej miarodajnym i obiektywnym będzie zestawienie tytułów z ich ocenami w serwisach pokroju IMDb czy Filmweb. Pierwszy z nich jest globalnym serwisem, więc zazwyczaj mówi o kilkukrotnie większej liczbie ocen wystawionych przez widzów. Nie zawsze musi to pokrywać się z naszym gustem – wysoko oceniane filmy mogą się nie podobać, jak również nisko oceniany film może okazać się miłym seansem – ale generalnie daje nam to pewien obraz tego, z czym mamy do czynienia opłacając subskrypcję.

Gdzie jest najwięcej filmów? Które VOD oferuje najlepsze produkcje w 4K?

Redakcja Self Financial postanowiła właśnie pod tym kątem ocenić oferty kluczowych serwisów VOD, a rezultaty ich rankingu okazały się bardzo interesujące. Wychodzi bowiem na to, że najlepszym wyborem pod względem stosunku jakości do ceny jest Netflix, który posiada ogromną liczbę tytułów z oceną 8 lub wyższą na IMDb – dokładnie 691, a w przedziale 6-7,99 tych tytułów są ponad 3 tysiące. Na wykresie można zauważyć, że drugie w rankingu jest HBO Max, a później Amazon Prime oraz Disney+ na 4. miejscu. Stawkę zamyka Apple TV+, przed którym znalazło się jeszcze Hulu.

Apple TV+ czarnym koniem zestawienia

Ale taki wniosek nie jest jedynym, jaki wyciągnięto przy tym raporcie, ponieważ jest kilka bardzo ciekawych kąsków, które warto przytoczyć. Okazuje się bowiem, że Apple TV+ posiada najwyższą średnią ocen IMDb ze wszystkich serwisów – wynosi dokładnie 7.24/10, ale jednocześnie Apple TV+ oferuje najmniej tytułów, bo jest ich około 70. Gdy skupimy się tylko na treściach 4K, to okazuje się że średnia wypada korzystnie dla serwisu Hulu i wynosi 7,59/10.

Blisko 60 filmów zniknie z Netfliksa. Jest co nadrabiać – zobaczcie listę

Spoglądając na liczbę materiałów w 4K to tutaj przodują Netflix i Disney+ odpowiednio oferując 530 i 420 produkcji w 4K. Jeśli chodzi o przyjazną dla rodziny ofertę (treści z ograniczeniami wiekowymi) z najwyższą średnią ocen to najlepiej wypada tutaj HBO Max wygrywając nawet z Disney+. Podium zamyka Netflix, a daleko za nimi dopiero znajdują się Amazon Prime, Hulu i Apple TV+, gdy spojrzymy na liczbę materiałów, bo pod względem oceny Apple TV+ zajmuje 3. miejsce za HBO Max i Hulu.

Kwiecień na Netflix – mnóstwo nowości, w tym dwie mocne polskie premiery

Należy oczywiście pamiętać, że wszystkie dane dotyczące liczby tytułów i ocen odnoszą się do katalogów serwisów VOD na terenie USA. Sytuacja w Polsce na pewnych płaszczyznach wygląda jednak bardzo podobnie, a coraz większa część oferty pokrywa się w wielu regionach. Mimo wszystko takie zestawienie obok siebie serwisów VOD zwraca naszą uwagę na inne aspekty oceny znanych platform, niż do tej pory mogliśmy sądzić.