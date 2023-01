Emulator GameCube'a i Wii na Xboksa podbija serca graczy

Emulacja to szara strefa, dyskusje na temat której trwają od wielu lat. Prawdziwi gracze od zawsze krzyczą: emulacja — profanacja. Ci mniej ortodoksyjni chętnie wracają do klasyki w ten sposób... zwłaszcza, że emulatory niosą za sobą zestaw usprawnień, których na oficjalnych sprzętach nie uświadczymy. I emulacja GameCube'a oraz Wii na konsolach Microsoftu nowej generacji jest tego idealnym przykładem.

Emulatory na Xbox Series X/S - temat, który budzi ogrom kontrowersji

Temat emulatorów na Xbox Series X/S nie jest tak zupełnie nowym. Bo tak naprawdę te dostępne są... od premiery konsoli, czyli od jesieni 2020. RetroArch — dający dostęp do kilkudziesięciu platform — okazał się dla wielu fantastycznym rozwiązaniem. Ale wokół emulacji na Xboksach rozpętała się w ubiegłym roku spora dyskusja, a wszystko to przez blokadę kont deweloperskich. Na szczęście na komentarz ze strony Microsoftu nie trzeba było wówczas długo czekać:

Co zaskakuje najbardziej, to dość szybka odpowiedź Microsoftu. Jason Ronald, który w firmie odpowiada za rozwój ekosystemu Xbox, zabrał głos w tej sprawie na Twitterze. Tłumaczy ją m.in. zaplanowanymi działaniami czyszczącymi nieaktywne konta Xbox. Niektóre z nich, które korzystały z trybu deweloperskiego zostały nieumyślnie wyłączone przez zautomatyzowane procesy. Ważny przedstawiciel firmy podkreśla, że Microsoft nie ma w planach wyłączania, a tym bardziej usuwania trybu deweloperskiego, z którego mogą korzystać mniejsi, niezależni twórcy i zwykli użytkownicy. Miałoby to negatywny wpływ na społeczność, która we własnych zakresie tworzy aplikacje i gry działające w ekosystemie Xbox.

Widać zatem, że Microsoft raczej żadnych blokad w temacie nie planuje. To bez wątpienia dobra wiadomość dla całej reszty projektów — zwłaszcza takich jak Dolphin dla UWP, który mimo że dostępny jest raptem od kilku tygodni, już teraz podbija serca graczy. Bo emulacja obu platform działa sprawnień niż w przypadku RetroArch, a przy tym oferuje jeszcze więcej opcji.

Modern Vintage Gamer w swoim nowym materiale nie pozostawia złudzeń: to działa i to działa (bardzo) dobrze. Opcje takie jak upscaling (czyli po prostu podbijanie rozdzielczości dzięki nowoczesnym algorytmom), korzystanie z modów, podmiana tekstur na grafiki wyższej jakości czy robienie zapisów gry w dowolonym momencie to ogromne usprawnienie. Podobnie jak dostęp do rozgrywki sieciowej w niektórych tytułach. Ale nic też nie stoi na przeszkodzie, by grać "jak za dawnych lat" — bez tych wszystkich usprawnień.

Wiadomo — nie po to kupuje się najnowsze konsole, by zagrywać się na nich w stare gry. Ale wierzę, że dla wielu będą one po prostu fajnym uzupełnieniem tematu i biblioteki. A kto wie, może też miłym powrotem do przeszłości.