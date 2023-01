Kolor w logo to nie wszystko — Xboksy będą jeszcze bardziej zielone.

Xboksy będą bardziej ekologiczne. Microsoft testuje nowy tryb

Microsoft ogłosił, że testuje świadomą emisję dwutlenku węgla w swoich konsolach. Nowy tryb został już wprowadzony do programu Xbox Insider, a już wkrótce ma być dostępny dla wszystkich posiadaczy konsol giganta z Redmond.

Na czym będzie to polegać? Nowy tryb optymalizuje wszystkie operacje, takie jak aktualizacje czy pobieranie gier, w taki sposób, aby działały w czasie, gdy lokalna sieć energetyczna jest w najmniejszym stopniu zależna od paliw kopalnych i konsola może wykorzystywać najwięcej energii odnawialnej do wykonywania tych czynności. Należy więc przyznać, że jest to doskonała i warta uwagi nowość.

To nie pierwszy raz, kiedy Microsoft stawia na ekologię

Warto jednak zaznaczyć, że podobna funkcja jest dostępna w komputerach z systemem Windows 11 od zeszłego roku. W przypadku konsol jest jednak pewien „haczyk”, a właściwie argument, na który muszą zdecydować się posiadacze konsol.

Jeśli konsola jest podłączona do Internetu i ma dostęp do potrzebnych danych dotyczących intensywności emisji dwutlenku węgla, nowy tryb będzie domyślnie włączony — lecz całość będzie działać wyłącznie wtedy, jeśli konsola będzie wyłączona, a nie uśpiona. Naturalne jest, że wyłączenie konsoli jest dużo bardziej energooszczędne od przechodzenia w tryb spoczynku — i w związku z ekologią, Microsoft postanowił, że wraz z aktualizacją wprowadzającą tryb świadomej emisji dwutlenku węgla, wszystkie Xboksy Series X i S będą się wyłączać, niezależnie od wcześniejszych ustawień graczy. Nie zmienia to jednak faktu, że możliwość przechodzenia w tryb uśpienia dalej będzie dostępna w ustawieniach, więc MS nie zabierze graczom tej możliwości.

Wiele więc leży w rękach samych posiadaczy konsol, którzy sami mogą zdecydować, czy chcą, by konsola ich w domu była bardziej ekologiczna — lecz wydaje mi się, że nie ma się tutaj nad czym zastanawiać.

Źródło: Xbox Wire