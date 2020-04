Pewne pomysły na to do czego może zostać wykorzystana wspomniana kamera kabinowa pojawiły się już jakiś czas temu. Bazując na nowych odniesieniach w jednej z aktualizacji oprogramowania związanych z Autopilotem i funkcją Tesla Network, użytkownicy mieli swoje pomysły. Jednym z nich było monitorowanie zachowania kierowcy w czasie aktywności funkcji Autopilota. Według zaleceń, kierowca nadal powinien obserwować drogę i być w stanie zareagować, monitoring miałby w tym pomóc. Wygląda jednak na to, że głównym przeznaczeniem kamery będzie obserwacja pasażerów, gdy ruszy już zapowiadana na koniec roku sieć „robotycznych taksówek”.

Odpowiedź Elona Muska pojawiła się po tym, jak jeden z posiadaczy Tesli Model 3 uzyskał wreszcie dostęp do tego co widzi kabinowa kamera i opublikował pierwsze zdjęcia. Sensor ma rozdzielczość 1280×960 pikseli i powinien nagrywać również w kolorze, obraz na screenach jest czarno-biały z racji problemów z dekodowaniem. Kąt widzenia kamery jest dosyć szeroki, widać na niej dokładnie przednie jak i tylne siedzenia. To powinno jednak wystarczyć aby monitorować zachowania pasażerów w przypadku, gdy samochód będzie użytkowany jako taksówka.

The mystery of the model3 in-cabin "selfie" cam is slowly clearing.

huge thanks to @davidhooperr for performing a bunch of research and providing the car.

The images are not perfect but at least we get the idea of the coverage now. pic.twitter.com/r447lQZX8u

— green (@greentheonly) April 12, 2020