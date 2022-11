Elon Musk ma pomysł na twitterowych podszywaczy. Na zawsze zbanuje im konta

Obawialiście się że Twitter zaroi się od setek zweryfikowanych kont "celebrytów"? Spokojnie, Elon Musk na to nie pozwoli - będzie je masowo banował.

Jeżeli myśleliśmy że cyrk związany z Twitterem i Elonem Muskiem rozgrywać się będzie przede wszystkim przed przejęciem serwisu to... nic z tych rzeczy. Elon Musk intensywnie wprowadza szereg zmian. Zwalnia na potęgę, wprowadza nowe zasady i nie boi się robić tego z dużą intensywnością. A przy okazji informuje o wielu rzeczach... no a gdzie indziej: na swoim własnym Twitterze. Wciąż toczy się dyskusja związana z weryfikacją kont. Przypomnę, że kilka dni temu nowy właściciel Twittera zapowiedział że wszyscy chcący mieć zweryfikowane konto będą musieli opłacać abonament Twitter Blue, który kosztować będzie 8 dolarów miesięcznie. I pojawiło się wówczas pytanie: co z podszywaczami, skoro każdy będzie mógł sobie kupić niebieską odznakę za kilka dolarów miesięcznie. Teraz Musk na nie odpowiada.

Jesteś podszywaczem na Twitterze i chcesz weryfikacji? Szykuj się na blokadę konta

Elon Musk nie planuje tolerować takich kont — a przynajmniej tak długo, jak nie mają one jasnego oznaczanie że to konto parodiowe. Te będą jedynymi które mogą liczyć na fory. Pozostałe konta których weryfikacja przy próbie zakupie Twitter Blue okaże się nieskuteczna muszą liczyć się z natychmiastową, permanentną, blokadą. Nie będzie ostrzeżeń (które dotychczas obowiązywały), ani taryfy ulgowej. Ponadto każda zmiana związana z nazwą naszego konta będzie prowadziła do utraty znaczka weryfikacji.

Jest to jakiś pomysł, zaś polityka zera tolerancji ma prawdopodobnie za zadanie odstraszyć wszystkich kombinatorów. Czy faktycznie okaże się skuteczną? Cóż - przekonamy się już niebawem, kiedy faktycznie nowe zasady wejdą w grę. Patrząc jednak na sposób komunikacji i rozwiązywania nowonapotykanych problemów "w locie" można mieć lekkie obawy co do faktycznie dobrze sprecyzowanych planów.

