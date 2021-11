700 mln euro na 7000 ładowarek 350 kW w Europie do 2025 roku

Ionity rozbudowuje swoją sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych, dzięki inwestycji na poziomie 700 mln euro, zamierza do 2025 roku uruchomić 7000 punktów ładowania o mocy 350 kW.

Ionity budują sieć szybkich ładowarek

Ionity to spółka powstała dzięki współpracy największych producentów samochodów, w ostatnim czasie akcjonariusze postanowili dofinansować ją kwotą 700 mln euro, która zostanie wydana na budowę 7000 punktów ładowania o mocy 350 kW. BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes i Volkswagen mocno inwestują w nowe modele elektrycznych samochodów i zdają sobie sprawę, że bez punktów ładowania nie znajdą na nie klientów. Dlatego inwestują ogromną kwotę w rozwój sieci Ionity, która dostępna jest już obecnie w 24 krajach w Europie, w tym również w Polsce. Jeśli uda się zrealizować założony plan, to do 2025 roku Ionity blisko czterokrotnie zwiększy liczbę punktów ładowania i będzie ich posiadać około 8500.

Nie wiadomo jeszcze gdzie powstaną nowe stacje ładowania, ale projekt zakłada budowę większych obiektów wyposażonych w 6 do 12 punktów ładowania, każdy o mocy 350 kW. Ionity zamierza iść drogą stacji benzynowych i stworzy koncepcję nazwaną Oasis. To znaczy spółka chce aby w pobliżu ładowarek pojawiły się punkty użyteczności publicznej. Mowa tu chociażby o miejscach gdzie można wypić kawę lub coś zjeść. Stacje będą albo powstawały w pobliżu takich punktów albo będą budowane wraz z potrzebną infrastrukturą, na wzór stacji benzynowych. Obecnie Ionity współpracuje z Shellem i buduje swoje ładowarki na stacjach tej firmy.

Ionity w Polsce

Ionity uruchomiło swoje pierwsze punkty ładowania w Polsce w połowie października tego roku. Znajdują się one przy autostradzie A1 (MOP Olsze) zarówno w kierunku Trójmiasta jak i Warszawy. Kolejne 2 punkty uruchomiono kilka dni później w Świecku przy DK92 oraz Kaszewach Kościelnych pod Kutnem przy DK92. Następne punkty powstają w Zgorzelcu niedaleko autostrady A4 oraz przy autostradzie A2 (MOP Nowostawy i MOP Niesułków). Wszystkie oferują moc ładowania wynoszącą nawet 350 kW, czyli siedmiokrotnie więcej niż typowe ładowarki DC w Polsce.