Toyota Corolla wreszcie dostanie nowoczesne multimedia

Toyota Corolla przejdzie technologiczny lifting

12. generacja Toyoty Corolli pojawiła się na rynku w 2019 roku, więc po 3 latach mogłaby już przejść lifting wzorem chociażby Aurisa. Wygląda jednak na to, że japoński producent jest zadowolony z tego modelu i nie zamierza poprawiać nic na siłę. Na szczęście w 2022 roku spore zmiany zajdą w kabinie, choć też nie będą widoczne na pierwszy rzut oka. Najważniejsza zmiana zajdzie pod deską rozdzielczą gdzie znajdzie się nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z wydajniejszym (o 240%) procesorem. Dzięki temu dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8 cali będzie miał wyższą rozdzielczość (HD) i zapewni dostęp do funkcji, które do tej pory były w Corolli niedostępne, jak chociażby ciągły dostęp do sieci internet przez wbudowany moduł DCM.

Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie łączy się ono z żadnymi dodatkowymi kosztami dla użytkownika. Dzięki temu w modelach GR Sport, Executive, a także po wykupieniu dodatkowego pakietu w wersji Comfort, dostaniemy dostęp do nawigacji z informacjami o natężeniu ruchu na żywo. Dodatkowo w ten sposób będą również dostarczane aktualizacje systemowe. Nowy procesor pozwolił też na zintegrowanie modułu rozpoznawania mowy, przy pomocy którego można nie tylko sterować nawigacją ale np. zamykać lub otwierać okna. Zgodnie z obecnymi trendami nie zabrakło też wsparcia dla Android Auto (tylko przewodowo) i Apple Car Play (bezprzewodowo). System w wersji Pro zostanie natomiast wyposażony w nawigację Connected z bezpłatną subskrypcją na 4 lata w cenie auta. Nawigacja oparta na chmurze wyświetla m.in. informacje o parkingach czy zdarzeniach na drodze.

Poza z tym z zewnątrz nowa Toyota Corolla nie będzie się praktycznie niczym różnić od aktualnego modelu. Dostaniemy tylko nowy wzór felg o średnicy 17 cali oraz dwa nowe kolory nadwozia - Platinum White Pearl i Shimmering Silver. Pierwsze dostawy nowego modelu rozpoczną się na początku przyszłego roku.

źródło: Toyota