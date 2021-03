BMW i4 – w pełni elektryczne 4-drzwiowe coupe – właśnie zostało zaprezentowane. Producent deklaruje, że i4 będzie oferowało 530 KM mocy, co przełoży się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4 sekundy, z kolei zasięg będzie wynosił do 590 km (WLTP). Stylistyka jest zaskakująco podobna do obecnie oferowanej Serii 4 Coupe.