Punktem wyjścia dla Audi Q4 Sportback e-tron jest oczywiście jego wersja SUV: Audi Q4 e-tron. Te samochody różni kilka elementów, z czego najważniejszym jest oczywiście inna linia nadwozia w tylnej jego części: szybko opadający dach i wyraźny spojler na klapie bagażnika. Tym sposobem Audi stara się trafić w różne gusta oferując dwa technicznie zbliżone samochody, ale o różnej stylistyce.

Czym dodatkowo różni się Audi Q4 Sportback e-tron od Audi Q4 e-tron? Wspomniana stylistyka przekłada się bezpośrednio na dwa elementy: po pierwsze bagażnik jest… większy o dokładnie 15 litrów i ma teraz 535 l. To oczywiście wynik wyżej poprowadzonej krawędzi klapy bagażnika, który ma teraz dwie szyby. Z drugiej strony: niżej poprowadzony dach w tylnej części samochodu może oznaczać mniej miejsca na głowy pasażerów tam siedzących i istotnie tak jest, ale różnica – z mojego punktu widzenia (1,84 m wzrostu) to 6 zamiast 10 cm wolnej przestrzeni nad głową. Nie ma więc mowy o małej przestronności.

Wersja Sportback ma jeszcze niższy współczynnik oporu powietrza: 0,26 zamiast 0,28 w przypadku wersji SUV, co przekłada się na jeszcze niższe zużycie energii. Q4 Sportback e-tron ma też w standardzie „Drive Select” czyli predefiniowane profile jazdy oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika. Za to trzeba dopłacić w przypadku SUV-a.

Pozostałe elementy i cechy są identyczne i tyczy się to zarówno jednostek napędowych, samego komfortu resorowania, dostępnych opcji zawieszenia, jakości wykonania wnętrza, czy oferowanych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. O wszystkim tym pisałem w materiale dotyczącym SUV-a Audi Q4 e-tron, gdzie też odsyłam. W tym artykule skupię się nad zużyciem energii, gdyż podczas testu Audi Q4 Sportback 40 e-tron miałem okazję wykonać pomiar po mazurskich drogach.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron – test zużycia energii

Uzyskany wynik – 13,9 kWh/100 km – oznacza, że w przypadku Audi Q4 Sportback 40 e-tron z 204-konnym silnikiem elektrycznym oraz akumulatorami o pojemności 76,6 kWh (netto) uda się przejechać w takich warunkach nawet 550 km! Potwierdzeniem tego jest przejechanie 507 km z pozostałym zasięgiem 32 km w Volkswagenie ID.4 Pro Performance, który ma identyczną konfigurację silnika, akumulatora oraz podobne wymiary karoserii.

Pokrywa się to też z deklaracjami Audi, gdzie mowa o 532 km dla wersji Q4 Sportback 40 e-tron. A to oznacza, że taki samochód w scenariuszu miejskiego użytkowania można będzie ładować w zasadzie rzadziej niż raz na tydzień i to uwzględniając wyjazdy poza miasto. A gdy już wybierzemy się gdzieś dalej, to przy odpowiednio szybkiej ładowarce można uzupełniać energię z mocą 125 kW, co przekłada się na uzupełnienie 75% pojemności akumulatora (od 5 do 80%) w około 38 minut.

Przypomnę też, że testując Audi Q4 e-tron SUV uzyskałem 13,0 kWh/100 km w Q4 35 e-tron oraz 14,1 kWh/100 km w Q4 50 e-tron quattro z pojemniejszymi akumulatorami i napędem na obie osie (dwa silniki elektryczne).

Na koniec

Audi Q4 Sportback e-tron jest o około 10 tys. zł droższy od wersji SUV. Jego cena – za wersję Sportback 35 e-tron – startuje od 206 400 zł. Za dobrze wyposażoną wersję Q4 Sportback 40 e-tron cena może już jednak przekroczyć 300 tys. zł.

Audi Q4 Sportback e-tron, podobnie jak odmiana SUV, to naprawdę przyjemnie prowadzący się, komfortowy, przestronny i bardzo nowoczesny samochód elektryczny. Choć wraz z Volkswagenem ID.4 i Skodą Enyaq iV bazują na tej samej płycie podłogowej MEB i dzielą te same elementy układu napędowego, to jednak Audi zdecydowanie wyróżnia się na tle swojego rodzeństwa właśnie pod względem komfortu, wygody, intuicyjności obsługi i po prostu jakości za co bardzo duży plus. Dostępne wersje w moim odczuciu w 100% wypełniają zapotrzebowanie rynku. Szukając elektrycznego auta tej wielkości Audi Q4 e-tron w interesującej Was stylistyce zdecydowanie powinien znaleźć się na liście aut do odbycia jazdy próbnej!