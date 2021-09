Żabka elektryzuje flotę pojazdów, dostawy będą bardziej ekologiczne

Transport elektryczny ma same zalety

Żabka w ramach współpracy z Volvo Polska zakupiła i testuje zeroemisyjny pojazd Volvo FL Electric z zabudową typu chłodnia, dostosowany do specyficznych potrzeb sieci. Za jego pomocą będzie dostarczany towar do sklepów w regionie śląskim. To pierwszy w Polsce w pełni elektryczny samochód dystrybucyjny, zaprojektowany m.in. z myślą o pracy w mieście i na terenach o gęstej zabudowie. Główna zaleta, poza oczywiście zerową emisją CO2, to również minimalna emisja hałasu, która pozwala realizować dostawy również w nocy, bez wpływu na jakość życia okolicznych mieszkańców. Dla Żabki, która swoje sklepy ma przede wszystkim w gęsto zaludnionych okolicach to ważny argument.

Volvo FL Electric to dwuosiowy samochód ciężarowy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton. Specjalnie na potrzeby sieci Żabka wyposażony został w zabudowę typu chłodnia. Zeroemisyjny napęd elektryczny pozwala na pokonanie jednorazowo do 250 km. Auto jest zarówno cichsze, jak i bardziej przyjazne środowisku od typowych pojazdów ciężarowych. Dzięki temu może być użytkowane wewnątrz budynków magazynowych i w tzw. zielonych strefach, a także wykonywać więcej operacji transportowych w nocy, co skutkuje odciążeniem infrastruktury drogowej w ciągu dnia. Sieć korzysta już z zeroemisyjnych pojazdów dostarczonych przez Volkswagena – czterech elektrycznych Transporterów i dwóch e-Crafterów. Żabka zainwestowała także we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach logistycznych, zlokalizowanych w Nadarzynie i Plewiskach.

Działania na rzecz ograniczenia intensywności emisji w łańcuchu wartości są jednym z celów wyznaczonych w nowej Strategii Odpowiedzialności firmy. Żabka planuje osiągnąć do 2025 roku neutralność klimatyczną w zakresie bezpośrednich emisji wynikających ze spalania paliwa w centrach logistycznych, związanych z flotą i czynnikami chłodniczymi oraz w zakresie pośrednich emisji wynikających z konsumpcji energii elektrycznej przez centra logistyczne i centralę firmy