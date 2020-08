Nowe funkcje zmierzają do Edge. Przeglądarka Microsoftu idzie zabrać użytkowników Chrome

Zanim do niego przejdziemy, napiszę o dość podstawowej, ale wydaje mi się że bardzo użytecznej i potrzebnej funkcji dla wielu użytkowników. Synchronizacja danych poprzez chmurę daje sporą wygodę, ale nie wszyscy się na to decydują. Powody bywają różne, ale jeśli wolicie zachować zestaw swoich zakładek oraz ustawień na własnej maszynie, ale synchronizować je pomiędzy różnymi użytkownikami, to Edge będzie na to teraz pozwalać. Dla tych, którzy korzystają z Edge jako czytnika plików PDF, też mam dobre wieści. Otóż przeglądarka Edge zyskuje opcję zaznaczania, która pozwoli na uwypuklenie żądanych fragmentów i udostępnienie komuś takiego dokumentu.

Integracja Kolekcji z Edge z OneNote

Nadchodzą też dwie inne nowe funkcje, które ułatwią otwieranie lokalnych linków z zaufanych źródeł (np. plik Word) bez uprzedniego potwierdzania tej czynności. Wbrew pozorom było to bardzo męczące i irytujące, bo jeśli pracujemy z takimi dokumentami dużo i często, to każdorazowe klikanie w komunikaty potrafi solidnie wyprowadzić z równowagi. Microsoft dopracował też Kolekcje, które uznaję za jedną z najlepszych funkcji Edge i z przyjemnością widziałbym ją w Chrome.

Konkurencja dorasta, jeszcze chwila i pożegnam się z Chrome