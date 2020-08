Przyrównali Microsoft Edge do malware. Po takiej akcji: nie dziwię się

Microsoft nachalnie promuje przeglądarkę Edge. Zbyt nachalnie

W czerwcu mój redakcyjny imiennik narzekał, że Microsoft zainstalował mu Edge Chromium i jeszcze się tym chwalił. Nie dziwię się, że był zaskoczony / zdziwiony / rozgoryczony, ale Microsoft już wielokrotnie udowadniał, że to jego piaskownica i jego zabawki, więc może robić co mu się żywnie podoba. Dzisiejsza sytuacja dotyczy jednak analogicznej sytuacji i złości czytelnika ZDnet, na komputerze małżonki którego nie tylko Edge się zaktualizował bez jej przyzwolenia, ale też — niczym złośliwy malware — podebrał sobie wszystkie dane z przeglądarki która była zainstalowana na jej komputerze i z której korzystała na co dzień. Chodzi, rzecz jasna, o googlowskiego Chrome’a. Mowa tam o historii odwiedzanych stron, a nawet zsynchronizowanych tam hasłach. Dlatego też w złości nazwał rzeczy po imieniu — a widzi je jak… złośliwy malware, który robi to, co ma ochotę. Może i ostro, ale gdyby się nad tym dłużej zastanowić, ta analogia ma sens. Od typowego złośliwego oprogramowania odróżnia go tylko to, że stoi za nim ogromna korporacja z których rozwiązań użytkownik korzysta na co dzień. Nie daje jej to jednak prawa do takich zagrywek, a jeśli tak się bawią, niech później się nie dziwią, że ludzie są wściekli i uciekają gdzie tylko się da.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Microsoft przegina z promocją Edge’a

Nie dalej niż w zeszłym tygodniu Weronika informowała o akcji, w której Microsoft Edge włącza się, gdy domyślną wyszukiwarką na naszym komputerze jest Google. Do tego promowanie wyszukiwarki Bing w sposób, który dla wielu okazuje się nieakceptowalny. Słabe: tym bardziej, że gigant z Redmond w ostatnich latach buduje coraz fajniejsze produkty, a po latach bólu głowy wywoływanego przez nieszczęsnego Internet Explorera dorobili się naprawdę świetnej przeglądarki. Ale patrząc na te wszystkie zagrywki — jestem przekonany, że są mistrzami wkurzania użytkowników, którzy po takich akcjach będą uciekać od niej jak najdalej.

