Polskie akcenty w popularnych grach wyścigowych to rzadkość. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że często nasz kraj omijają wielkie motoryzacyjne imprezy. Nie dotyczy to jednak serii WRC, która znów zagościła do Polski. Pod koniec czerwca odbył się 80. Orlen Rajd Polski, stanowiący jedną z rund najważniejszej obok Formuły 1 serii wyścigów samochodowych. Już za kilka dni na polskie trasy będą mogli wyjechać gracze z całego świata. Oto co czeka nas w najnowszym dodatku do EA Sports WRC.

80. Orlen Rajd Polski w EA Sports WRC

Zamiast czytania, pełen opis zawartości, jaka znalazła się w najnowszym dodatku, można obejrzeć w tym filmie udostępnionym w mediach społecznościowych EA Sports:

Tym, co interesuje nas najbardziej, jest oczywiście zawartość przenosząca nas na mazurskie drogi. Oto którymi odcinkami pojedziemy w rajdzie.

Lista polskich odcinków specjalnych w EA Sports WRC 2024

Pełna lista polskich odcinków prezentuje się następująco:

„Świętajno” (18,5 km – 90% szutru, 10% asfaltu)

„Jelonek” (18,1 km – 90% szutru, 10% asfaltu)

„Gajrowskie” (10,0 km – 80% szutru, 20% asfaltu)

„Pietrasze” (9,7 km – 80% szutru, 20% asfaltu)

„Dybowo” (8,5 km – 90% szutru, 10% asfaltu)

„Chełchy” (8,5 km – 90% szutru, 10% asfaltu)

„Mikołajki” (9,4 km – 95% szutru, 5% asfaltu)

„Zawada” (9,5 km – 95% szutru, 5% asfaltu)

„Gmina Mrągowo” (4,4 km – 95% szutru, 5% asfaltu)

„Kosewo” (4,8 km – 80% szutru, 20% asfaltu)

„Probark” (4,6 km – 80% szutru, 20% asfaltu)

Na szczególną uwagę zasługują odcinki Świętajno i Gmina Mrągowo, które doczekały się wiernego odwzorowania. Jeśli komuś marzy się szybka, ale bezpieczna jazda po polskich drogach, EA Sports WRC zaoferuje ją już 8 października.