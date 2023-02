Dni Apex Legends Mobile są policzone. Niespodziewana decyzja Respawn Entertainment

Trendem ostatnich lat jest wydawanie popularnych gier sieciowych na urządzenia mobilne. Czy kogoś to dziwi? Zdecydowanie nie powinno — w końcu dostęp do smartfonów mają wszyscy, tym samym potencjalna baza graczy / klientów znacznie się zwiększa. Nie wszystkie są udane, ale Apex Legends Mobile był niekwestionowanym hitem ostatnich miesięcy. Debiutująca niespełna rok temu produkcja zbierała fenomenalne recenzje i cieszyła się ogromną popularnością wśród graczy. Nie bez powodu też została okrzyknięta grą roku zarówno w App Store jak i Google Play. Ale to nic nie zmienia, bo od 1 maja 2023 gra oficjalnie zniknie z rynku.

To koniec Apex Legends Mobile. Za 90 dni gra zniknie z rynku

Gry Apex Legends Mobile są policzone — i to dosłownie. Zostało ich raptem 90, bowiem 1 maja tego roku serwery zostaną oficjalnie zamknięte — i ze smartfonów czy tabletów nie dołączymy do zabawy. Wydawcy jak zwykle przygotowują się do takich decyzji odpowiednio wcześniej — dlatego już teraz z App Store'a i Google Play zniknęła opcja pobrania Apex Legends Mobile, zaś w grze nie mozemy już zrobić żadnych zakupów. Zgromadzoną walutę gracze mogą wydać do 1 maja, ale nie będzie żadnych zwrotów — dlatego warto mieć to na uwadze, jeżeli zdarza wam się zaglądać do świata gry.

Nie będziemy zwracać pieniędzy za zakupy za prawdziwe pieniądze, zgodnie z warunkami Umowy Użytkownika EA. W przypadku innych wniosków o zwrot kosztów, prosimy o kontakt z platformą zewnętrzną, na której zakupiono grę, np. Apple App Store i Google Play Store.

Decyzja to dość niespodziewana biorąc pod uwagę recenzje i opinie samych graczy. Z drugiej jednak strony — warto mieć na uwadze, że utrzymanie takiej gry jest niezwykle kosztowne. I prawdopodobnie sytuacja wyglądała tak, że... to po prostu stało się dla Electronic Arts nieopłacalne. Nie pozostało im zatem nic innego, jak pożegnać się ze światem mobilnego Apex Legends i zainwestować siły w nowe projekty.

Źródło