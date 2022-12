Rok 2022 okiem gier EA. Producent podsumowuje ostatnie 12 miesięcy

Electronic Arts nie jest obcy tym, którzy kiedykolwiek mieli coś wspólnego z grami. Amerykański producent gier komputerowych i wideo na rynku pojawił się w 1982 r. i od 40 lat dostarcza na całym świecie tytułów, które przykuwają uwagę różnych grup graczy - od tych, którzy lubią sportówki, samochodówki, strzelanki, strategie, symulatory, przygodówki, RPG i wiele, wiele innych. EA w swym portfolio ma jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup studiów - w tym BioWare, DICE, EA Sports, Maxis, Motive czy Respawn. Na przestrzeni 4 dekad EA miało swoje wzloty i upadki. Doszło też nawet do tego, że EA została okrzyknięta najgorszą firmą w Ameryce - nie przeszkodziło to jej jednak w dotarciu do graczy, którzy byli wierni markom i tytułom, które wychodzą spod jej skrzydeł.

Końcówka roku to czas podsumowań. Kilka dni temu swoje własne podsumowanie w świecie gier przedstawiło Sony skupiające się wyłącznie na swojej platformie. Na podobny pomysł wpadło Electronic Arts. 2022: Year in Gaming rzuca światło na to, jak społeczności EA grały w gry, które kochają najbardziej. Podsumowanie zawiera nie tylko informacje, gdzie gracze spędzili swój czas, ale także to, jaką zawartość wygenerowali, jakie odblokowali osiągnięcia, jak dominowali rankingi, z którymi drużynami i postaciami najbardziej się utożsamiali, oraz jakie nawiązali znajomości i połączenia.

2022: Year in Gaming. EA podsumowuje mijający rok

W 2022 roku Electronic Arts powitało miliony nowych graczy z całego świata, co pozwoliło społeczności nadal rosnąć. Najwięcej nowych graczy pochodziło z Azji i Pacyfiku (27,2%), następnie z Europy (24,9%), Ameryki Południowej i Łacińskiej (23,5%) oraz Ameryki Północnej (12,8%) i Ameryki Północnej (12,8%).

Drugi rok z rzędu tytułami, które cieszyły się największą popularnością zostały FIFA oraz Apex Legends. Ten rok minął także w oczekiwaniu na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022, nic dziwnego, że fani z ponad 200 krajów rozgrywali wirtualne mecze także w FIFA Mobile. Sprawiło to, że to jedna z najgorętszych gier mobilnych roku. W grach z serii FIFA gracze strzelili ponad 32 miliardy bramek. W Apex Legends skrót “GG” ("good game") zostało użyte ponad 9 milionów razy w samym tylko wrześniu. W serii F1 na słynnych torach rozegrano w tym roku ponad 218 milionów wyścigów.

EA to także gry mobilne - i to cieszące się ogromną popularnością. W portfolio firmy pojawiły się ostatnio między innymi Golf Clash - na polach golfowych gracze trafili ponad 5,7 miliona dołków za jednym uderzeniem. Interesującym tytułem jest również Design Home - gdzie gracze projektują swoje wnętrza w 3D i i jak do tej pory stworzyli 380 milionów pomieszczeń.

Nie można też zapominać o The Sims - najpopularniejszej serii dla tych, którzy szukają nieco innej rozgrywki niż powyższe tytuły. W 2022 Simmerzy spędzili 1,4 miliarda godzin w in The Sims 4, tworząc 18,5% więcej postaci niż w roku 2021.