Po raz pierwszy Google wybrał najlepsze aplikacje na Chromebooki. Firma tłumaczy, że chciała doceni pracę programistów tworzących na „największe ekrany dostępne w Google Play”.

Dodano także trzy nowe kategorie wśród gier: najlepsza gra przygodowa, najlepsza kontynuacja i najlepsza gra dostępna w subskrypcji Play Pass.

Tytuł najlepszej aplikacji przypadł w udziale Dream by WOMBO. Za jej pomocą można stworzyć obraz generowany przez sztuczną inteligencję na podstawie krótkiego opisu.

Z kolei najlepszą grą został Apex Legends Mobile. To mobilna wersja popularnej strzelanki. Na tą samą grę wskazali też użytkownicy.

Najlepszą aplikacją według użytkowników została BeReal. To serwis społecznościowy, w którym publikuje się zdjęcie każdego dnia w ciągu dwóch minut od otrzymania powiadomienia. Chodzi o to, by nie mieć czasu na kreowanie rzeczywistości tylko pokazać prawdziwe życie.

Najlepsze aplikacje:

PetStar – aplikacja w której nasze domowe zwierzę staje się bohaterem teledysku;

Breathwrk – aplikacja pozwalająca pracować nad oddechem;

Plant Parent – aplikacja ułatwiająca uprawę roślin domowych i rozpoznawanie ich stanu na podstawie zdjęcia liści

Recover Athletics – aplikacja wspomagająca regenerację po treningu, zintegrowana ze Stravą

The STIGMA App – aplikacja pomagająca zachować dobrą kondycję psychiczną

Najlepszą aplikacją na Wear OS został Todoist, w którym można tworzyć listy, planować zadania i ustawiać przypomnienia.

Najlepszą aplikacją na tablety został Pocket, czyli usługa pozwalająca na zapisanie artykułów do przeczytania na później.

Najlepsza aplikacja na Chromebooki to BandLab. To zaawansowana platforma służąca do nagrywania muzyki i produkcji audio.

Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych aplikacji znajdziecie pod tym adresem.

Dodatkowo Google przygotował listy najlepszych aplikacji dla poszczególnych krajów. Najlepszą rgą wg. polskich użytkowników został Rocket League Side Swipe.

Swoje nagrody rozdał również Apple. Nagrodzone zostały najlepsze aplikacje i gry dostępne w App Store na iPhone'a, iPada oraz pozostałe platformy. Zestawienie znajdziecie w tekście Piotra Kurka. Są w nim apki które znalazły się też w zestawieniu Google, m.in. BeReal czy Apex Legends Mobile.