W EA FC 24 zagracie za darmo – jak to zrobić?

Już dziś rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń w piłkarskiej grze od EA, czyli oficjalne zaprezentowanie drużyny TOTY – najlepszych i najwyżej ocenianych zawodników ubiegłego roku. Z tej okazji twórcy przygotowali niespodziankę dla graczy, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować swoich sił w FC 24. Darmowy weekend będzie jednak ograniczony do jednej platformy.

Darmowy weekend z FC 24 – jak z niego skorzystać?

Nie było to łatwe półrocze dla duchowego następcy FIFY. Debiutujące we wrześniu EA Sports FC 24 miało być zupełnie nowym rozdziałem w historii wirtualnego futbolu, ale w praktyce okazało się, że uniknięcie powielania grzechów przednika wcale nie jest takie proste. FC 24 miało całkiem udany początek, lecz z biegiem czasu gracze zaczęli zwracać uwagę na coraz większą liczbę niedoróbek i chciwego podejścia twórców do wewnętrznej zawartości. Gra zebrała srogie lanie w serwisie Metacritic, choć mimo hejtu serwery dalekie są od świecenia pustkami. Jeśli chcecie sprawdzić, czy krytyczne komentarze mają coś wspólnego z rzeczywistością, to już teraz macie okazję przetestować grę za darmo.

Niestety nie wszyscy będą mogli z tej opcji skorzystać – darmowy weekend w FC 24 dostępny jest tylko dla graczy PC. Jak wziąć w nim udział? Wystarczy dodać grę do swojej biblioteki na Steam i zalogować się na konto EA (lub stworzyć nowe). Trail trwa od 18 do 22 stycznia, a po tym okresie produkcja automatycznie zniknie z kolekcji. Jeśli jednak wciągnięcie się tak bardzo, że zdecydujecie się na zakup gry, to będziecie mogli skorzystać ze specjalnej promocji – podstawowe wersja na Steam kosztuje teraz jedynie 95,97 zł.

Więcej o FC 24 możecie dowiedzieć się też z naszej recenzji, lub posłuchać podcastu Antyweb Po Godzinach z growym podsumowaniem roku – tam także dyskutujemy o mankamentach wirtualnej piłki od EA Sports.