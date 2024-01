Drużyna roku w EA FC 24. Wybierz piłkarzy, którzy otrzymają najlepsze karty

Początek nowego roku to dla fanów wirtualnej piłki od EA ważny moment. To wtedy bowiem rusza jedno z największych wydarzeń w grze, czyli drużyna Team of the year. Najlepsi piłkarze roku wraz z dedykowanymi kartami trafiają do trybu Ultimate Team i to właśnie gracze zadecydują o przyznaniu wyróżnienia. Głosowanie właśnie ruszyło.

Zagłosuj i sam zadecyduj o wymarzonej drużynie roku

EA FC 24 pomimo licznych błędów nie narzeka na pustki na serwerach. Entuzjaści wirtualnego futbolu wchodzą właśnie w decydującą fazę cyklu gry, bo to własnej okres TOTY uznawany jest przez wielu za najważniejszy kamień milowy. Dlaczego? Bo start eventu oznacza, że do paczek trafiają specjalne karty o wyjątkowo mocnych statystykach, które nierzadko pozostają w składach aż do premiery nowej odsłony.

Źródło: EA

Zainteresowani mogą już pod tym adresem głosować na swoich faworytów zarówno w przypadku męskiej jak i kobiecej drużyny roku. Pośród nominowanych znalazły się takie gwiazdy jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Karim Benzema, czy Robert Lewandowski. Po raz pierwszy w plebiscycie TOTY znalazły się też piłkarki – między innymi Sam Kerr, Alexia Putellas i Ewa Pajor.

Z licznych przecieków wnika także, że do FC 24 zmierzają Ikony Drużyny Sezonu, czyli specjalne karty legendarnych piłkarzy i piłkarek, zapisanych złotymi zgłoskami na kartach piłkarskiej historii dzięki nietuzinkowym umiejętnościom i wynikom. Na oficjalne szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać, bo EA nie potwierdziło tych informacji. Głosowanie zakończy się 14 stycznia.