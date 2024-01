Game Pass praktycznie przestał rosnąć, Microsoft ma powody do obaw?

Game Pass ma tylko 33 miliony subskrybentów

Microsoft Game Pass to usługa, która została wprowadzona kilka lat temu i początkowo cieszyła się sporą popularnością. Dostęp do ponad 200 gier w cenie stałego abonamentu to całkiem niezła opcja dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z konsolą Xbox. Lista tytułów nie jest może rewelacyjna, ale podejrzewam, że każdy byłby w stanie znaleźć coś dla siebie. Nic więc dziwnego, że usługa całkiem szybko rosła. Na początku 2021 roku miała około 18 milionów subskrybentów, a ostatnią oficjalną wartością jaką podano było 25 milionów w styczniu 2022 roku. W ostatnim czasie ten wzrost jednak nieco osłabł.

Według danych firmy analitycznej Omdia, które opublikowano na łamach portalu IGN, na koniec 2023 roku z Game Passa korzystało 33,3 miliona osób. Wzrost o 8 milionów w ciągu 2 lat raczej nie jest powodem do chwalenia się i być może dlatego Microsoft zaprzestał podawania oficjalnych liczb. Według szacunków liczba subskrypcji w 2023 roku wzrosła tylko o 13%. Nie mniej jednak to nadal całkiem spore grono graczy, którzy co miesiąc dostają nowe gry do swojej biblioteki. Warto jednak pamiętać, że Game Pass dostępny jest w różnych wariantach. Z topowej wersji "Ultimate" gdzie mamy dostęp również do gier EA korzysta nieco ponad połowa osób (55%). Reszta to posiadacze PC Game Pass, który daje dostęp do niemal tych samych gier (bez EA Play) ale na PC.

Microsoft w ostatnim czasie zamienił też usługę Xbox Live Gold obecną na konsolach Xbox od wielu lat, na pakiet Xbox Game Pass Core, który daje dostęp do rozgrywki sieciowej i katalogu zaledwie 25 gier. Omdia nie wlicza posiadaczy tej usługi do ogólnej liczby abonentów Game Pass, z racji innej funkcji tej usługi. Jednak dzięki tej unifikacji Microsoft może utrzymywać narracje, że Game Pass nadal bardzo dynamicznie rośnie. Co ciekawe w ostatnim czasie potwierdzono, że nadchodząca gra polskiego dewelopera 11bit Studios - Frostpunk 2 już w dniu premiery trafi do usługi Game Pass. Nie wiadomo niestety ile Microsoft za to zapłaci, ale patrząc na to, że Frostpunk 2 jest obecnie na 5. miejscu światowej listy najbardziej oczekiwanych gier na Steam, to nie była to zapewne niska kwota.

Wyraźnie zatem widać, że firma chce przyciągnąć do swojej usługi jeszcze więcej graczy, bo współpraca z 11bit Studios to nie pierwsza sytuacja, kiedy to nowa gra już na premierę trafia do oferty Game Passa.