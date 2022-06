E3 powróci w przyszłym roku. Gdzieś już to słyszałem

Targi E3 przez lata nazywane były największą imprezą związaną z branżą gier wideo/komputerowych. Organizowane każdego roku w Los Angeles przyciągały firmy i graczy z całego świata. Wszystkie oczy skierowane były na konferencje najważniejszych firm - Microsoft, Sony, Nintendo. To na E3 zapowiadane były największe hity i premiery konsol. Jednak to już nie te same targi. Swoje zrobił koronawirus i coraz mniejsze zainteresowanie firm i samych graczy. Rezygnacja Sony z udziału w wydarzeniu też nie pomogła. E3 w 2020 r. w ogóle się nie odbyło, w 2021 było wydarzeniem wyłącznie online. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w tym roku E3 targi również się nie odbyły. To ma się zmienić w 2023 r.

Jak informuje The Washington Post, Entertainment Software Association nie zamierza się poddawać. Prezes organizacji, Stan Pierre-Louis, jest przekonany, że E3 powróci w 2023 r. Zarówno w formie online, jak i klasycznych targów, które będą mogli odwiedzić wszyscy zainteresowani. ESA zdaje sobie sprawę z popularności wydarzeń online organizowanych przez największych graczy, które docierają do widzów z całego świata. Zauważa jednak, że nie ma niczego lepszego, niż spotkanie się na żywo z ludźmi, którzy kochają gry wideo. Choć nie padły żadne konkrety, w tym daty E3 2023, ESA jest przekonana, że tym razem się uda. Mam jednak wrażenie, że podobne zapewnienia padały w zeszłym roku. A jak to się skończyło, doskonale wszyscy wiedzą.

E3 2022 się nie odbyło. Nikomu to zbytnio nie przeszkadza

Brak E3 w tym roku nie oznacza wcale braku nowości związanych z grami. Za nami State of Play od PlayStation, które skupiało całą uwagę na tytułach zewnętrznych firm. Wśród zaprezentowanych nowości największą uwagę przykuwa Final Fantasy XVI, który na PlayStation 5 pojawi się w przyszłoroczne wakacje. PlayStation w niedługim czasie ma również zorganizować kolejną prezentację, w której pierwsze skrzypce grać będą produkcje first party.

Konkurencja jednak nie śpi. Już w najbliższą niedzielę będzie miało miejsce Xbox & Bethesda Games Showcase, na której zieloni zaprezentują swoje najnowsze tytuły (liczę na rozgrywkę Starfield). Microsoft ma mieć jeszcze jedną niespodziankę dla graczy, której spodziewamy się już jutro. Jest też Nintendo. Najnowsze przecieki sugerują, że japońskie studio już w przyszłym tygodniu gracze otrzymają Nintendo Direct, na którym pokazane zostaną zapowiedzi gier na najbliższe miesiące. A już jutro o 19:45 czasu polskiego startuje pierwsza konferencja w ramach Summer Game Fest, którą poprowadzi Geoff Keighley. Na niej pokazane będą gry, które pojawią się na wszystkich platformach.

Bez tradycyjnego E3 gracze sobie świetnie radzą - podobnie, jak firmy związane z tym rynkiem. Budżety, które szły na organizację wystaw mogą przeznaczać na inne cele, a prezentacje gier w formie online sprawiają, że można je zorganizować w dowolnym czasie - bez obaw o to, że przyćmi je konkurencja.