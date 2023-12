Lubisz gry? To miejsce musisz odwiedzić!

Parki rozrywki to taka brama do innego świata, w której na kilka godzin można zapomnieć o problemach i troskach życia codziennego. I jeżeli jakiś park rozrywki jest idealnym dla graczy, to bez wątpienia jest to nowa, specjalna, sekcja Universal Studios: Super Nintendo World.

Super Nintendo World to spełnienie marzeń. Nie tylko dziecięcych

Super Nintendo World dostępny jest w dwóch parkach Universal Studios — japońskim oraz amerykańskim. Sam miałem przyjemność odwiedzić ten pierwszy, który już teraz ma do zaoferowania więcej atrakcji, ale kolejne już powstają i z czasem będzie ich jeszcze więcej. To dobrze się składa, bo chętnie wrócę do tej krainy jak ze snów.

Świąteczna kraina rodem z gier Nintendo

Odwiedzając Super Nintendo World przed świętami miałem szansę załapać się na kilka świątecznych ozdób, których nie uświadczycie o innej porze. I choć dodawały one co nieco uroku, to i bez nich sekcja parku broni się na całej linii.

Na tę chwilę w Super Nintendo World czeka na nas osiem sekcji — od sklepów, przez kafejki z posiłkami tematycznie i estetycznie pasującymi do Nintendo, na atrakcjach kończąc. Jeżeli chodzi o atrakcje jako takie, to dostępne są póki tylko dwie — Mario Kart: Koopa's Challenge oraz Yoshi's Adventure. Pierwsza to przefantastycznie przełożona na realny świat "automatyczna przejażdżka" rodem z Mario Kart. Druga zaś bardzo wolna "kolejka" — stworzona przede wszystkim z myślą o młodszych odwiedzających.

Ale jeżeli jesteście bywalcami parków rozrywki którzy lubią chłonąć tamtejszą atmosferę i po prostu być w sztucznie wykreowanych, magicznych, światach — to prawdopodobnie również wam to nie przeszkodzi. Tym bardziej, że zawsze można dołączyć do zabawy ze specjalnymi bransoletkami, za pośrednictwem których zbiera się punkty.

W świecie Super Nintendo nie brakuje także tony sklepów z gadżetami (części nie kupicie nigdzie indziej), a także hitem każdego parku rozrywki — specjalnymi pojemnikami na popcorn. W tym wydaniu jest to gwiazdka która potrafi mrugać. I najwyraźniej robi furorę, bo bez wątpienia to właśnie ten pojemnik na popcorn najczęściej można zobaczyć w całym parku.

Magia, która czaruje od wejścia, ale...

Jeżeli jesteście stałymi bywalcami parków rozrywki, to prawdopodobnie doskonale wiecie jakie wyzwania są z nimi związane (wczesne przybycie by stać w kolejkach lub załapać się na opcję kupienia przepustek które umożliwiają ich ominięcie; tłumy ludzi i chaos kontrolowany). Ale też wiecie jak dobra atmosfera tam panuje — i w przypadku Super Nintendo World jest identycznie.

Atrakcji póki co jest stosunkowo niewiele - ale i tak z przyjemnością spędzicie tam kilka godzin podziwiając dbałość o szczegóły wykreowanego świata. Kolejne zejdą wam w kolejkach i na zakupach. Ale właśnie odkrywanie tych małych-wielkich rzeczy, uderzanie w przyciski niczym bohaterowie ulubionych gier Nintendo i po prostu bycie tam są warte każdej godziny i złotówki.

Znakomite miejsce dla małych i dużych... i to niekoniecznie graczy!