Skansen w e-urzędzie. Witryna rządowa działa tylko na Internet Explorerze

Każdy z nas co jakiś czas musi załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Czy to kwestia jakichś regulacji z urzędem skarbowym, kwestia wyrobienia dokumentu, bądź też sprawa dotycząca własności nieruchomości. Wszyscy też wcześniej czy później natkną się tam na jakiś problem. Taka jest już rzeczywistość urzędów, że na jakimś etapie zawsze pojawi się trudność. Nie ma co się na to wyzłaszczać, ponieważ i tak powszechny dostęp do informacji sprawia, że załatwianie spraw urzędowych jest dziś dużo prostsze, a rozwój e-usług pozwala ogarnąć większość podstawowych kwestii jeżeli nie dużo prościej, to chociaż nie ruszając się z domu. To, co jednak frustruje mnie najmocniej, to fakt, że na e-usługach zwyczajnie nie można polegać. W jednym miejscu administracja zdaje się nadążać za tym, w jaki sposób ludzie używają technologii, wypuszczając kolejne aplikacje mobilne które pozwalają załatwić wiele spraw przez smartfona. Z drugiej jednak strony niektóre stosowane tam technologie są momentami na tyle przestarzałe, że przypominają najgorsze urzędowe anachronizmy.

Polska cyfryzacja starym kodem stoi

Wykorzystywanie tzw. legacy software w biznesie i administracji nie jest niczym nowym. Istnieje wiele firm, nawet szczycących się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, które wciąż polegają na oprogramowaniu sprzed dekad. Szerokie wykorzystanie archaicznego kodu jest jednym z powodów, przez które chociażby Windows nie może „pójść dalej”, ponieważ konieczność utrzymania wstecznej kompatybilności nie pozwala na jego rozwój. Są jednak sytuacje, w których takie rzeczy jak bezpieczeństwo klienta/obywatela powinny być priorytetem i samo działanie jakiejś funkcji nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla korzystania z legacy software. Niestety, próbując coś załatwić w e-urzędzie, często spotykamy się właśnie z takim technologicznym skansenem. Jakiś czas temu pisałem o tym, że ZUS ledwo co zdążył z wyrzuceniem ze swoich struktur Adobe Flasha, zanim ten został kompletnie usunięty z Windowsa i zablokowany przez przeglądarki.