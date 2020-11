System elektroniczny ZUS opiera się na standardzie, który za miesiąc przestanie być wspierany

Flash. System ZUSu wciąż wykorzystywał archaicznego flasha do generowania wniosków. Niestety, nawet kiedy odblokowałem go w Edge (jest domyślnie wyłączony dla każdej strony) nie pomogło to wygenerować wniosku przez PUE (być może flasha blokowało coś jeszcze). Chcąc nie chcąc – musiałem się przesiąść na IE. Jednak z ciekawości zapytałem panią w słuchawce, czy ZUS ma zamiar coś z tym zrobić? W końcu za miesiąc Flash oficjalnie zostanie przysypany ziemią i nie będzie już można korzystać nawet z archaicznego IE, żeby generować formularze. Co wtedy? Na to pytanie pani w słuchawce nie była w stanie mi odpowiedzieć inaczej, niż „no coś tam mają z tym zrobić”. Ba, po całej rozmowie szybko wyszukałem temat i okazało się, że nie jestem jedyny, który zauważył, że coś to nie gra – jakiś czas temu podobną kwestię podniósł chociażby Sekurak. Na Twitterze ZUS zaznaczył, że w nowych wnioskach nie ma już być Flasha. Może mój wniosek się najwyraźniej na to nie załapał.

Stopniowo wycofujemy z PUE dotychczasowe formularze we Flashu. W nowych wnioskach, które wprowadzamy, nie ma już Flasha. — ZUS (@zus_pl) July 2, 2020

ZUS ma miesiąc. Co z innymi systemami?

Nie jest tak, że brak aktualizacji przeglądarki pomoże w przedłużeniu działania systemu takiego jak w ZUS. Sam Flash bowiem informuje, że z końcem roku po prostu przestanie wykonywać kod ze strony. Jeżeli wierzyć wyliczeniom Forbesa, w przypadku 10 mln najpopularniejszych witryn na świecie 2,6 proc. wciąż używa standardu Flash. Patrząc na to, że na świecie jest około 2 miliardy witryn, a te mniej popularne zapewne częściej bazują na przestarzałych technologiach, łatwo sobie wyobrazić, ile z nich po 1 stycznia po prostu przestanie być funkcjonalna. I szczerze? Uważam, że jeżeli gdzieś brak flasha uczyni spustoszenie, to niestety będzie widać, jak duży jest tam poziom zaniedbań. Adobe ogłosił wygaszanie wsparcia już 3 lata temu i jest to wystarczający moim zdaniem czas do tego, by dokonać zmian.

Myślicie, że nasz ZUS się wyrobi, czy można zacząć myśleć o jakiejś karze za przekroczenie terminu?