Już 1,4 mln osób aktywowało e-Korespondencję ze skarbówką. Jak to zrobić?

Wizyty w różnego rodzaju urzędach to dla mnie ostateczność, podobnie jak na poczcie. Dlatego od razu, z chwilą udostępnienia aktywowałem sobie adres e-Doręczeń (pod linkiem znajdziecie szczegółową instrukcję) do kontaktów z administracją publiczną.

E-Doręczenia mają taki sam skutek prawny jak papierowy list polecony, ale są dużo wygodniejsze i z pewnością w swojej skrzynce online nie znajdziecie nigdy awiza.

Niemniej, wracając do usługi Urzędu Skarbowego: e-Korespondencja, która z kolei jest tożsama z usługą e-Doręczenia, ale tylko w formule działania i skutkach prawnych, niestety trzeba ją aktywować z osobna.

Sylwia Zdebiak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami Ministerstwa Finansów:

Rosnąca popularność tej usługi e-Urzędu Skarbowego to dowód, że administracja skarbowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Korespondencja elektroniczna to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również wygoda. Coraz więcej spraw załatwiamy dziś bez wychodzenia z domu. Dotyczy to również wymiany korespondencji z urzędem skarbowym.

Jeszcze rok temu z usługi tej korzystało 230 tys. osób, a w połowie grudnia tego roku liczba ta przekroczyła już 1,4 mln obywateli - przypominają mi się początki Profilu Zaufanego, podobne liczby na start, a później szybkie wzrosty liczone w milionach.

Dzięki tej usłudze będziecie mogli nie tylko odbierać i wysyłać korespondencję do Urzędu Skarbowego online, ale i też pobrać różne potrzebne dokumenty, jak zaświadczenia o dochodach, o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach czy o o wysokości dochodu i składkach - otrzymamy je na swoją skrzynkę bezpłatnie i natychmiastowo. Co jeszcze ważne, możemy je tam gromadzić bez limitu ilościowego, zarówno korespondencję wychodzącą, jak i przychodzącą.

Jak aktywować e-Korespondencję z Urzędem Skarbowym?

W pierwszej kolejności musimy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, możemy to zrobić w ten sam sposób, jak logujemy się na stronę mobywatel.gov.pl, a więc przy użyciu Profilu Zaufanego, e-Dowodu czy najszybciej przy pomocy aplikacji mobilnej mObywatel.



Po zalogowaniu się, klikamy w baner z opcją - Złóż dokument, co przekieruje nas do formularza wyrażenia zgody na e-Korespondencję.



Nie trzeba tu nic wypełniać, wystarczy przeklikać się przez kolejne ekrany informujące o zaletach tego rozwiązania.



Na koniec jednak, warto dodać dane kontaktowe, do otrzymywania powiadomień o nowej korespondencji, z tej prostej przyczyny:

e-Korespondencja w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) spełnia tę samą funkcję co poczta tradycyjna. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jeśli na konto w e-Urzędzie Skarbowym trafi korespondencja to - podobnie jak w przypadku listu papierowego - zostanie ona uznana za doręczoną po upływie 14 dni.



Może to być adres e-mail, na który będziemy otrzymywać powiadomienia o nowej korespondencji, jak i numer telefonu, na który będą przychodziły takie same powiadomienia w formie wiadomości SMS. Dzięki czemu nie będziemy musieli każdorazowo logować się i sprawdzać na stronach e-Urzędu Skarbowego czy nie pojawiło się coś nowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Stock Image from Depositphotos.