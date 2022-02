Twój e-PIT już dostępny i w tym roku nawet dobrze działa

Twój e-PIT już działa i to całkiem sprawnie

To już 4. rok jak działa usługa Twój e-PIT, usługa która w mojej skromnej opinii jest jednym z najlepszych rozwiązań cyfrowego państwa z jakimi mam do czynienia. Tutaj naprawdę ktoś przyłożył się do projektu, który jest przejrzysty nawet dla kompletnych laików. Wiem co mówię, bo ostatnio przez internet składałem też formularz podatkowy PCC-3 (od czynności cywilno-prawnych) i w porównaniu do usługi Twój e-PIT, była to droga przez mękę, mimo, że realizowana w tym samym portalu podatkowym. Dlatego tym bardziej doceniam łatwość z jaką można złożyć roczne rozliczenie podatkowe przez internet. Co więcej w tym roku Twój e-PIT nawet pierwszego dnia, czyli dzisiaj, działał bardzo sprawnie. Działał o 8:00, bo obecnie, czyli kilka minut po 9:00 jest podobnie jak w poprzednich latach, serwis jest przeciążony i nie pobiera danych.

Dzisiaj rano zostałem miło zaskoczony, strona załadowała się bardzo szybko, a logowanie przebiegło bez problemów. Co więcej dodano trzecią metodę autoryzacji dostępu do portalu podatkowego. Obecnie do wyboru mamy logowanie przy pomocy danych podatkowych (PESEL i kwota przychodu z lat poprzednich), profil e-PUAP oraz aplikacja mObywatel na smartfonie. Ten ostatni sposób jest nowy i nie byłbym sobą jakbym go nie przetestował. Okazało się, że działa bardzo dobrze. Wybierając tę metodę logowania zostanie nam wyświetlony na ekranie komputera kod QR, który należy zeskanować przy pomocy aplikacji mObywatel. Robimy to logując się do niej i przechodząc do modułu mTożsamość, gdzie wybieramy przycisk "Przekaż". Po zeskanowaniu kodu QR pojawi się jeszcze potwierdzenie jakie dane (PESEL, Imię, Nazwisko) i komu (Ministerstwo Finansów) przekazujemy. Potwierdzamy i po kilku sekundach waszym oczom ukaże się podsumowanie zeznania rocznego.

O tym jak korzystać z samego portalu pisałem już kilka lat temu, w tej kwesti nic się nie zmieniło. Nie jest to przesadnie skomplikowany proces, bo dane w formularzu są już wstępnie wpisane, a jeśli korzystaliście w poprzednich latach np. z ulgi na dziecko to również zostanie wam ona naliczona automatycznie. Pozostałe ulgi jak np. popularna obecnie ulga termomodernizacyjna (np. za montaż paneli fotowoltaicznych), ulga za wpłaty na IKZE czy ulgę od darowizn możemy uzupełnić w prostym formularzu internetowym. Nie jest to nic skomplikowanego i każdy powinien sobie z tym poradzić. Tym bardziej, że czasu jest całkiem sporo.

W tym roku Twój e-PIT jest dostępny od 15 lutego do 2 maja. Jeśli nie złożycie zeznania rocznego samodzielnie, to fiskus zrobi to automatycznie po 2 maja. Nie ma z tego tytułu żadnej kary, ale jeśli wystąpiła niedopłata podatku, to urząd skarbowy upomni się o swoje pieniądze. W ramach usługi Twój e-PIT można złożyć rozliczenia roczne na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Ten ostatni to rozliczenie przychodów z obrotu instrumentami finansowymi (akcje, forex).