Czym są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to w dużym skrócie usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji pomiędzy jednostkami administracji państwowej a obywatelami i firmami.

Każdy obywatel/firma w Polsce może od dziś wystąpić o przyznanie indywidualnego adresu do e-Doręczeń, za pośrednictwem którego będzie prowadzona korespondencja z jednostkami administracji publicznej. Nie oznacza to, że od razu będziemy mogli komunikować się z e-administracją w ten sposób, na potrzeby wdrożenia całego systemu przewidziany został okres przejściowy.

e-Doręczenia wdrażane mają być etapami, w przypadku administracji rządowej oraz ZUS, KRUS czy NFZ pełne wdrożenie usługi nastąpi do 5 lipca 2022 r., a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego do 1 stycznia 2024 roku.

Niemniej już od dziś można składać wnioski o przyznanie indywidualnego adresu, co finalnie będzie równoznaczne z żądaniem otrzymywania korespondencji na adres zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Wszystkie urzędy, które przyłączą się do systemu, będą zobowiązane do przekazywania korespondencji tylko w wersji elektronicznej.

W przypadku jeśli takiego wniosku nie złożymy, nadal korespondencja z administracją publiczną będzie przychodziła na nasz adres tradycyjną formą pisemną, dzięki usłudze poczty hybrydowej, w ramach której operator wyznaczony, czyli Poczta Polska będzie zamieniała korespondencję dostarczoną elektronicznie przez urzędy na formę papierową.

Jaka jest różnica między skrzynką do E-Doręczeń a skrzynką e-mail?

Zasadniczo różnią się one znacznie. Główne różnice przedstawia powyższa grafika. e-Doręczenia zapewniają więc jednoznaczną identyfikację nadawcy i odbiorcy, integralność przesyłek elektronicznej - poufność i pewność jej niezmienności w całym procesie wysyłki, potwierdzenie dokładności czasu - nadania i odbioru wraz z dowodami tych zdarzeń (mają być przechowywane przez 36 miesięcy, nawet jeśli usuniemy daną wiadomość z naszej skrzynki).

Cały proces komunikacji w ramach e-Doręczeń będzie zabezpieczony przed możliwością jej odczytania przez inne osoby, a także roboty indeksujące, co ma miejsce w przypadku komercyjnych dostawców poczty, którzy na tej podstawie nas profilują, pod kątem dostarczania reklam.

W przypadku usługi hybrydowej proces zamiany formy elektronicznej na papierową korespondencji będzie odbywał się automatycznie wraz z umieszczeniem jej w kopercie, którą będzie nam dostarczał listonosz. Odpowiedzialne będzie za to specjalistyczne urządzenie znajdujące się wydzielonej strefie z ograniczonym dostępem.

Jak i gdzie złożyć wniosek o adres do E-Doręczeń?

Osoby indywidualne mogą złożyć swój wniosek o przyznanie adresu do e-Doręczeń na stronach GOV.pl, logując się do niej Profilem Zaufanym lub e-Dowodem.

Z kolei przedsiębiorcy mogą to zrobić na stronie biznes.gov.pl w zakładce zarządzanie firmą - e-Doręczenia.

Sam już wypełniłem wniosek, wystarczy w nim podać kilka podstawowych danych, takich jak prywatny adres e-mail, adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres zameldowania, a pozostałe dane zostaną pobrane z naszego profilu zaufanego. We wniosku możemy też wskazać innego administratora, który będzie miał dostęp do naszej skrzynki do e-Doręczeń.

Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko oczekiwać na utworzenie naszego adresu do E-Doręczeń, którą będziemy mogli aktywować w naszej skrzynce wiadomości na GOV.pl.

Jaki będzie koszt usługi e-Doręczeń? Dla obywateli ma on być darmowy, koszt wysyłki będzie spoczywał po stronie e-administracji. Usługa publicznego rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) kosztować będzie 3,75 zł netto, publiczna usługa hybrydowa (PUH) - 6,00 zł netto, a zwrot do nadawcy przesyłki poleconej doręczanej w ramach publicznej usługi hybrydowej, po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy - 5,20 zł netto.

Więcej o e-Doręczeniach można przeczytać na stronie operatora wyznaczonego do tej usługi - Poczty Polskiej.