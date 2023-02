Tradycyjną stało się to, że w dzień uruchomienia sytemu rocznego rozliczenia z podatkiem PIT, osoby, którym zależy na jak najszybszym załatwieniem tematu, musiały uzbroić się w cierpliwość. Już w nocy 15 lutego pojawiły się utrudnienia w działaniu e-Urzędu Skarbowego. Część użytkowników miała mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Zespół IT szybko wkroczył do akcji i starał się rozwiązać problemy ograniczające dostęp do platformy. A ta cieszy się rosnącą popularnością. z usługi Twój e-PIT każdego roku korzysta coraz więcej podatników.

w 2019 r. ok. 7 mln z ok. 16 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2020 r. ok. 9 mln z ok. 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2021 r. ok. 10 mln z ok. 19,6 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT

Dla kogo jest Twój e-PIT?

W ramach usługi dostępne są zeznania:

PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),

PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,

nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;

informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

I choć większość z nas liczy na zwrot podatku, niektórzy będą musieli liczyć się z niedopłatami, a zapłacenie podatku przez e-Urząd nigdy nie należało do najprzyjemniejszych - o czym jakiś czas temu pisał Kamil Pieczonka. To zmienia się w tym roku. Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że podatnicy rozliczający swoje zeznania online mogą już opłacać roczny podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą systemu płatności BLIK. Co ciekawe jest to możliwe za sprawą znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie 1 stycznia 2023 r. I choć rozliczanie PIT-ów jest dostępne od kilku dni, dopiero dziś umożliwiono płacenie podatku z wykorzystaniem BLIK-a. Przez ostatni tydzień prowadzone były testy usługi, by nie sprawiała ona dodatkowych problemów.

BLIK-iem za podatek. Nowości dla rozliczających PIT

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego potrzebowali szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności. Zgłaszali to w ankietach, które wypełniali w naszych badaniach satysfakcji. Dzięki współpracy z operatorem systemu płatności BLIK i BGK możemy spełnić te oczekiwania. Wiemy, że teraz podatnicy będą mogli jeszcze efektywniej korzystać z usług, jakie im dostarczamy

- podkreśla wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Uruchomienie płatności realizowanych przy pomocy BLIK-a w e-US było możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Finansów z operatorem BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Możliwość płatności BLIK za roczne rozliczenie dotyczy PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39.