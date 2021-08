"Dylemat społeczny" od Netflix dostępny za darmo na YouTube

Jest w tym trochę ironii, że film o szkodliwym wpływie sieci społecznościowych na nasze życie obejrzymy... na jednym z najpopularniejszych serwisów w sieci, w którym społeczność gra pierwsze skrzypce.

Pod lupę jest bowiem brana działalność serwisów społecznościowych oraz jej wpływ na życie milionów użytkowników. O tym, jak duże znaczenie w dzisiejszym świecie mają Facebook czy Instagram mówiono już wielokrotnie - powstało mnóstwo artykułów oraz innych materiałów, które zwracają uwagę w jaki sposób serwisy zmieniają postrzeganie świata przez ludzi. Twórcy oraz zaproszeni eksperci mówią wprost: przez media społecznościowe jesteśmy jeszcze bardziej samotni, nieszczęśliwi i niespokojni. Takie określenia przywoływane są od dłuższego czasu i raczej trudno było już się na nie natknąć do tej pory. Mimo to, odnoszę wrażenie, że większość osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń i bagatelizuje ostrzeżenia.

— w swojej zapowiedzi Dylematu Społecznego pisał Konrad.

Film trafił na Netflix jesienią ubiegłego roku i został w miarę ciepło przyjęty przez widzów. Jako produkcja na zlecenie platformy, jest on stale dostępny w tamtejszym katalogu, ale by mieć do niego tam dostęp niezbędne jest wykupienie abonamentu. Jeżeli nie korzystacie z platformy, a chcielibyście obejrzeć film, to dobrze się składa — teraz został on udostępniony całkowicie za darmo na YouTube.

I choć bez problemu obejrzycie go na całej palecie urządzeń, mowa w końcu o filmie zamieszczonym na YouTube, to niestety — nie znajdziecie tam wszystkiego, co na macierzystej platformie. Próżno tam szukać tłumaczenia — dostępne są wyłącznie angielskie napisy, na Netflixie zaś produkcja dostępna jest zarówno z polskimi napisami jak i ścieżką dźwiękową.