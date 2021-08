Wyszukiwanie na YouTube stanie się dużo bardziej praktyczne dzięki tym zmianom

YouTube każdego dnia się rozrasta. Materiałów pojawia się tam nie tylko więcej, ale też coraz wyższej jakości — dzięki czemu właściwie każdy ma szansę odnaleźć tam coś dla siebie. Niestety, właśnie to szukanie potrafi być... uciążliwe. Zwłaszcza przy długich materiałach, jeżeli zależy nam na konkretnej dawce informacji. I tutaj z pomocą przyjdzie nam udoskonalony moduł wyszukiwarki na platformie.

Nie tylko wideo. Wyszukiwarka YouTube wskaże od razu konkretne rozdziały

Dzielenie materiałów na tematyczne rozdziały staje się powoli standardem. Twórcy treści na YouTube dają łatwo przeskoczyć między wprowadzeniem, podsumowaniem, a poszczególnymi tematami jakie są poruszane w wysyłanym przez nich filmie. A po najnowszych zmianach już w wynikach wyszukiwania widoczne będą rozdziały - dzięki czemu mamy szansę jeszcze efektywniej wyszukiwać fragmentów, które nas interesują. Nawigacja między interesującymi nas częściami wideo będzie wygodniejsza niż kiedykolwiek!

Na tym jeszcze nie koniec ulepszeń w wyszukiwarce YouTube

I choć wyszukiwanie rozdziałów wydaje się być jedną z najistotniejszych zmian — to jeszcze nie wszystko. Wyszukiwarka YouTube w wersji mobilnej doczeka się nareszcie podglądów wideo - znanych z wersji desktopowej od daaaawna. Dzięki temu krótkie fragmenty klipu można będzie zobaczyć już w wyszukiwarce na tamtejszej miniaturce także na smartfonach. Ostatnią z nowości będą automatycznie tłumaczenia tytułów oraz opisów filmów w wyszukiwarce, jeżeli fraza którą wpisaliśmy jest niedostępna w użytym przez nas języku. Jak działają takie automaty - wszyscy wiemy. Ale też w przypadku co bardziej abstrakcyjnych wyszukiwań, lepsze to, niż nic - i tak zwiększa to nasze szanse na sukces w znalezieniu informacji!

