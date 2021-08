Komentarze na YouTube z automatycznym tłumaczeniem brzmią jak niezły pomysł

Obraził Was ktoś kiedyś w komentarzu na YouTube, ale musieliście przeklejać treść do Google Translate, bo nie rozumieliście tego języka? Serwis testuje zaimplementowany system tłumaczenia.

Komentarze na YouTube potrafią być największym ściekiem w internecie. Nie mówię, że wszystkie i na każdy kanale. Niestety sam zaglądam tam niezwykle rzadko właśnie ze względu na toksyczne treści, szczególnie jeśli mówimy o popularnych materiałach i młodszej publiczności. Jeden wyzywa drugiego, drugi pierwszego - jeśli jednak zastanawialiście się, czy dzieje się tak również w innych językach, to wygląda na to, że nie będziecie już musieli przeklejać treści na stronę Tłumacza Google, bo YT testuje wprowadzenie mechanizmu tłumaczenia bezpośrednio do systemu komentarzy.

Są to na razie jedynie testy, dodatkowo dotyczą użytkowników płatnego planu YouTube Premium. Przycisk tłumaczenia pojawia się pod komentarzem w obcym języku. Jego naciśnięcie powoduje - tak, zgadliście - przetłumaczenie treści na język właściwy dla Waszego konta. Można oczywiście wrócić również do oryginalnego komentarza.

Jeśli zastanowić się nad tym dłużej, to można dojść do wniosku, że w zasadzie czemu nie było tam czegoś podobnego wcześniej? Systemy tłumaczenia treści dostępne są przecież od dawna w innych platformach społecznościowych i aż dziwne, że nie było tej funkcji na YouTube, skoro Google dysponuje najpopularniejszym i najchętniej używanym elektronicznym tłumaczem w sieci.

Nie wiadomo na razie czy funkcja wyjdzie poza YouTube Premium, powinna jednak pojawić się zarówno na Androidzie, jak i iOS już 9 września. Nie wspomina się o dostępności jedynie w konkretnych regionach, więc najprawdopodobniej pojawi się wszędzie - nie wiadomo natomiast ile potrwa jej wdrażanie, w końcu użytkowników aplikacji YouTube jest raczej sporo.

Będziecie korzystać? Ja mówiąc szczerze sprawdzę co wypisują ludzie na japońskich kanałach i zobaczymy, czy kultura komentarzy stoi tam na wyższym poziomie niż na polskim YouTube.

