Nowa oferta na kartę Virgin Mobile - aż 5000 GB na rok!

Oferta Virgin Mobile na kartę

Nowa oferta na kartę Virgin Mobile przypomina nieco zmodyfikowaną jakiś czas temu ofertę Orange Free na kartę (zaraz do niej przejdziemy). Przede wszystkim pojawił się nowy miesięczny pakiet #GIGACZAD za 35 zł miesięcznie.

W jego ramach korzystamy z nielimitowanych połączeń komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowanych wiadomości SMS/MMS (po raz pierwszy w ofercie na kartę Virgin Mobile mamy nielimitowane MMS-y), do tego 50 GB transferu danych (w roamingu UE - 6,71 GB).



Wzorem innych operatorów „wielkiej czwórki”, mamy tu też darmowe gigabajty na rok. W pakiecie #GIGACZAD jest to 600 GB na start i później 11 paczek po 400 GB. Finalnie do dyspozycji mamy co miesiąc 450 GB transferu danych.

Nieco inaczej wygląda to w pakiecie #GIGAMAKS za 30 zł miesięcznie, zawierającym pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS) oraz 30 GB transferu danych. Do tego na start 400 GB i 11 paczek po 100 GB, czyli 130 GB miesięcznie. Ostatni miesięczny pakiet kosztuje 25 zł, bez darmowych gigabajtów, tylko limit 15 GB w miesiącu.

Oferta Orange Free na kartę

Wspomniana oferta na kartę w Orange, podobnie jak teraz w Virgin Mobile daje na rok darmowe 5000 GB transferu danych, ale w dwóch pakietach miesięcznych.



Pierwszy za 35 zł miesięcznie, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 50 GB transferu danych - na start 200 GB i 12 paczek po 400 GB. Drugi, droższy za 39 zł ma większy limit z pakietu - 80 GB. Nie licząc bonusów za doładowania. Z kolei najtańszy za 31 zł, to 30 GB z pakietu i 12 paczek po 100 GB.

Oferta Play na kartę

W Play na kartę mamy cztery pakiety miesięczne, w tym trzy z promocją darmowych gigabajtów. Najtańszy za 30 zł bez promocji zawiera 30 GB transferu danych. Za 35 zł: 40 GB i 12 paczek po 100 GB, za 40 zł: 50 GB i 12 paczek po 200 GB.



Z kolei najdroższy pakiet za 45 zł, to 60 GB w ramach pakietu i 12 paczek po 400 GB.

Oferta Plus na kartę

Inaczej to wygląda w ofercie na kartę w Plusie. W dwóch najtańszych pakietach za 35 zł i 30 zł mamy wliczone 40 GB i 30 GB, a w promocji darmowych GB co miesiąc dostajemy paczkę 100 GB przez rok, a po roku dodatkowe 300 GB.



W najdroższym pakiecie za 40 zł dostępnych jest 50 GB, a w promocji dostajemy 150 GB co miesiąc przez rok, a po roku 200 GB dodatkowego bonusu.

Oferta T-Mobile na kartę

T-Mobile również ma nadal aktywną promocję z darmowymi gigabajtami na rok, ale tylko w dwóch pakietach. Najtańszy bez tej promocji kosztuje 30 zł i zawiera 30 GB transferu danych.



Pakiet za 35 zł, to 40 GB i w promocji na start 100 GB, a co miesiąc dochodzi 12 paczek po 200 GB. Najdroższy, za 45 zł miesięcznie, to 60 GB w pakiecie, 100 GB na start i 12 paczek po 400 GB.

Darmowe gigabajty dostępne są jeszcze u jednego z operatorów, ale tylko przez 6 miesięcy. Mowa o operatorze wirtualnym Mobile Vikings, który działa na nadajnikach Play.



W subskrypcji Mobile Vikings za 35 zł i 45 zł miesięcznie, w pakiecie dostajemy odpowiednio 60 GB i 80 GB oraz w promocji 6 paczek po 200 GB przez pół roku.