Pierwszy polski operator zaoferował ponad 5 TB danych w ofercie na kartę!

Jeśli dobrze śledzicie promocję „darmowych gigabajtów” w ofertach na kartę, to zapewne pamiętacie, iż dokładnie dwa lata temu zaczęła się ona od pułapu 1200 GB w T-Mobile. Dziś jest to już kilkukrotnie więcej. Plus przebił właśnie granice 5 TB, i daje 5200 GB na rok.

Nie bez przyczyny "darmowe gigabajty" dałem w cudzysłów, gdyż podstawowym warunkiem ich otrzymania u wszystkich operatorów, jest utrzymanie ciągłości w korzystaniu z cyklicznych pakietów w ofercie na kartę w cenie od 30 zł do 45 zł miesięcznie.

Najwyraźniej ta promocja przysporzyła operatorom wiele nowych kart SIM w bazie, bo trwa ona nieprzerwanie od lutego 2022 roku. Co więcej, żaden z operatorów nie poprzestaje na pierwotnych warunkach i podnoszą poprzeczkę tych "darmowych gigabajtów" na rok. Jak to wygląda obecnie w ofertach na kartę "wielkiej czwórki"? Sprawdźmy, zaczynając od dzisiejszej nowej odsłony promocji w Plusie.

Oferta na kartę w Plusie z darmowymi gigabajtami

W ofercie na kartę, Plus ma trzy pakiety w cenie 30 zł, 35 zł i 40 zł. Do tej pory w przedmiotowej promocji dodawał do konta w zależności od wybranego pakietu, odpowiednio 1500 GB (100 GB x 12 + 300 GB po roku w bonusie), 1500 GB i 2000 GB (150 GB x 12 + 200 GB po roku w bonusie).



W nowej ofercie na kartę, warunki w przypadku najtańszego pakietu za 30 zł się nie zmieniają. Z kolei w pakiecie za 35 zł i 40 zł w promocji "darmowych gigabajtów" na rok, otrzymujemy nie na koniec, a tym razem na start 400 GB i później co miesiąc 400 GB, łącznie można więc uzbierać 5200 GB przez cały rok.



Nie bez przyczyny mówię uzbierać, bo niewykorzystane gigabajty nie przepadają, można je wykorzystać do ostatniego gigabajta, nawet po tym promocyjnym roku.

Oferta na kartę w Orange z darmowymi gigabajtami

Niemal bliźniacza oferta na kartę dostępna jest już w Orange, z niewielkimi różnicami. W Orange na start dostajemy 200 GB transferu danych.



Z kolei w ramach promocji "darmowych gigabajtów" w najtańszym pakiecie za 31 zł miesięcznie dostępne mamy 1200 GB (100 GB x 12), więc w sumie jest to 1400 GB na rok. W pakiecie za 35 zł i 39 zł dochodzi podobnie jak w Plusie po 400 GB miesięcznie przez rok, łącznie więc będzie to 5000 GB.

Oferta na kartę w Play z darmowymi gigabajtami

Play podobnie jak Orange na start daje w bonusie 200 GB, ale promocja z "darmowymi gigabajtami" dostępna jest w pakiecie od 35 zł miesięcznie. Tu również łącznie możemy otrzymać 100 GB dodatkowe transferu miesięcznie, łącznie więc będzie to 1400 GB przez rok.



Pakiet za 40 zł miesięcznie to już 2400 GB na rok (200 GB x 12), razem 2600 GB, a za 45 zł miesięcznie łącznie 5000 GB na rok.

Oferta na kartę w T-Mobile z darmowymi gigabajtami

T-Mobile wyjątkowo udostępnia tę promocję tylko w dwóch pakietach, za 35 zł miesięcznie razem z 200 GB na start, łącznie możemy otrzymać 2600 GB dodatkowego transferu danych, a w pakiecie za 45 zł miesięcznie 5000 GB.



Co jeszcze ważne, w Plusie 5G dostępne jest w każdym pakiecie, w Orange w pakietach za 35 zł i 39 zł miesięcznie, w Play tylko w najdroższym za 45 zł miesięcznie, a w T-Mobile w dwóch - za 35 zł i 45 zł miesięcznie. Ponadto kumulowanie niewykorzystanego transferu danych mamy w Plusie, Orange i T-Mobile, a w Play każdego miesiąca macie 30 dni na wykorzystanie promocyjnych gigabajtów.

Stock Image from Depositphotos.