Nowa oferta Heyah na kartę - sprawdziliśmy regulamin, byście sami nie musieli tego robić

Promocja z "darmowymi" GB na rok nie jest nowa, znamy ją już od dwóch lat. Dziś Heyah poinformowała o nowej jej odsłonie - można by nawet powiedzieć, że dużo lepszej, ale tylko bez zaglądania do jej regulaminu.

Pionierem promocji „1200 GB za darmo na rok” był T-Mobile. W ramach tej promocji, przy cyklicznym odnawianiu wybranego miesięcznego pakietu w ofercie na kartę, mogliśmy co miesiąc dostawać dodatkowe 100 GB transferu danych. Promocję tę później wdrożyli w tej samej formie pozostali operatorzy.

Z pewnością skorzystali z niej i korzysta nadal spora grupa klientów - systematycznie jest przedłużana do dzisiaj z większymi paczkami danych, jednak pytanie czy przy tradycyjnym korzystaniu z transferu danych w smartfonie, naprawdę co miesiąc potrzebujemy po ponad 100 gigabajtów?

Z kolei potrafię sobie wyobrazić, dwie czy trzy sytuacje w roku, kiedy przydałoby się po kilkaset gigabajtów do wykorzystania. W tym kontekście ucieszył mnie dzisiejszy komunikat i nowa odsłona tej promocji w Heyah na kartę.



Mianowicie, w tej ofercie te 1200 GB przyznawane jest jednorazowo i jest do wykorzystania przez 365 dni. Warunkiem oczywiście jest utrzymywanie ciągłości jednego z trzech pakietów.

Idealnym scenariuszem byłoby tu sytuacja, że dajmy na to w najtańszym pakiecie za 35 zł, co miesiąc moglibyśmy korzystać w pierwszej kolejności z transferu danych zaszytych w pakiecie, a więc 55 GB w miesiącu, a w razie potrzeby dużego zużycia, moglibyśmy wykorzystać transfer z tego pakietu 1200 GB.



Niestety po zajrzeniu w regulamin, nadzieje prysły:

Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami danych, w tym z ofert: „Gigabajty od Heyah” lub „Oferta S” lub „Oferta M” lub „Oferta L” chyba, że postanowienia innych ofert wyraźnie stanowią inaczej.

Co to w praktyce oznacza? Otóż wychodzi na to, że póki nie wykorzystacie tego bonusu 1200 GB, transfer z pakietu w ogóle nie jest wykorzystywany. Dopiero po wyczerpaniu bonusu, wraca normalne zużycie transferu z wybranego pakietu.



To już bardziej korzystnie wychodzi to w innej, udostępnionej niedawno promocji w Plush na kartę. Może sobie tu aktywować pakiet za 30 zł miesięcznie z limitem 30 GB w miesiącu, a w sytuacji gdy będziemy potrzebowali dużego transferu danych, możemy wykupić nielimitowany transfer na 1 dzień za 1 zł.



Inny przykład bardziej racjonalnego korzystania z wykupowanych zasobów, to roczny pakiet w Orange Free na kartę. Za 365 zł lub 299 zł,- online dla nowych numerów , dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 2 TB transferu danych do wykorzystania przez cały rok. Nic tu nie przepada jak w obecnej promocji Heyah na kartę.

Co jeszcze istotne, wychodzi to taniej i dostajemy więcej. W Heyah na kartę za 35 zł miesięcznie, nawet uśredniając i wydzielając sobie co miesiąc dane z pakietu i bonusu, mamy do wykorzystania 155 GB transferu danych co miesiąc. W Orange Free na kartę, uśredniając płacimy co miesiąc 30 zł lub 25 zł, a do dyspozycji mamy 166 GB transferu danych w miesiącu.

