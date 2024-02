Mamy nowego lidera 5G w Polsce - „prawdziwe 5G” robi różnicę

Speedtest.pl udostępnił wyniki pomiarów prędkości i jakości internetu w Polsce za styczeń 2024. To pierwszy miesiąc, w którym operatorzy włączyli już na swoich nadajnikach nową technologię 5G w paśmie C. Nieco ponad tydzień wystarczył, by zmieniła się tu kolejność operatorów.

T-Mobile i Orange uruchomili 5G w paśmie C 18 stycznia, a więc dokładnie trzy miesiące po zakończeniu aukcji 5G na pasmo C (3400 MHz - 3800 MHz). Play natomiast włączył się do tej stawki tydzień później, a Plus milczy i nie jest na razie znany termin, w którym uruchomi „prawdziwe 5G”. Niemniej, dzięki temu mamy ciekawsze wyniki za styczeń, zobaczcie sami.

Prędkość internetu mobilnego 5G

Nie ulega wątpliwości, że od momentu włączenia 5G w paśmie C przez operatorów, testy w zasięgu 5G cieszyły się dużą popularnością. Widzieliśmy w sieci jak duże było zainteresowanie, poparte zrzutami z pomiarów z zawrotnymi prędkościami. Moje testy znajdziecie w tym wpisie - Pal licho prawdziwe 5G, zobaczcie co pięknego się stało z LTE!

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Orange Mobile 149,1 30,3 25 8 tys. 2 T-Mobile 135,7 28,1 24 13 tys. 3 Plus 128,6 21,5 26 11 tys. 4 Play Mobile 78,3 29,6 30 9 tys. Dostawcy razem 122,9 27,1 26

Zaczynając więc od liczby testów, w poprzednich miesiącach średnio nie przekraczała ona 20 tysięcy dla wszystkich operatorów. W styczniu widzimy, że jest ich przeszło 30 tysięcy, a więc o 50% więcej.

Styczniowy ranking wygrał Orange, z wynikiem średniej prędkości przy pobieranych danych na poziomie 149,1 Mb/s, drugie miejsce zajął T-Mobile z wynikiem 135,7 Mb/s, podium zamyka dotychczasowy lider 5G - Plus: 128,6 Mb/s, a na czwartym miejscu Play - 78,3 Mb/s.

Co z tym Plusem? Ciężko tu wyrokować - wszyscy operatorzy w terminie opłacili wylicytowane częstotliwości 5G w paśmie C, ale operator ten na razie nie zdradza terminu włączenia nowej technologii na swoich nadajnikach. Za to możemy pogdybać, być może Plus liczy na efekt wow, przeczeka pierwsze pomiary i wyniki konkurencji, by dopiero później pokazać swoje słupki po włączeniu „prawdziwego 5G”.



Jak wysokie mogą być? To już wiemy mniej więcej od października zeszłego roku, kiedy to Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy podzieli się swoimi prognozami - Nawet po aukcji 5G, Plus nadal będzie miał najszybszy internet mobilny.

Jak widać powyżej, potwierdzają się aktualne wyniki Orange i T-Mobile, których średnie prędkości „dobijają” już do 150 Mb/s, ale Plus po włączeniu 5G w paśmie C może mieć średnie prędkości przy pobieranych danych na poziomie około 200 Mb/s.



Z drugiej strony, Speedtest.pl w osobnej notce udostępnił dane do 5 lutego, według których widać, że i Orange oraz T-Mobile mogą mieć podobne osiągi. Zapowiada się więc ciekawa rywalizacja, pozostaje poczekać do marca na pełne dane za cały luty, być może już z uwzględnieniem pasma C w przypadku Plusa.

Prędkość internetu mobilnego w każdej technologii

Rzecz jasna, wraz z udostępnieniem technologii 5G w paśmie C poprawiły się też wyniki pomiarów w zasięgu każdej technologii 3G, 4G i 5G,- o około 10 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile 62,4 15,2 26 77 tys. 2 Plus 55,1 12,5 35 66 tys. 3 Orange Mobile 53,6 13,8 28 79 tys. 4 Play Mobile 46,2 15,1 30 106 tys. Dostawcy razem 53,5 14,3 29

Najlepszy wynik osiągnął w styczniu T-Mobile - 62,4 Mb/s, na drugim miejscu Plus - 55,1 Mb/s, podium zamyka Orange - 53,6 Mb/s, a na czwartym Play - 46,2 Mb/s.

Prędkość internetu domowego

Pomiary prędkości internetu domowego, to swoiste kombo – mamy tu wyniki pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych w ramach połączeń przez router lub modem USB.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile Stacjonarny 253,6 113,9 12 71 tys. 2 Vectra 248,4 49,1 15 191 tys. 3 INEA 244,5 227,6 10 94 tys. 4 Play Stacjonarny 235,6 47 16 310 tys. 5 Toya 212,5 38,4 10 37 tys. 6 Orange 209,7 66,7 16 438 tys. 7 Multimedia 189,8 40 19 70 tys. 8 Netia 181,8 82,1 16 149 tys. 9 T-Mobile 40,1 16,8 30 267 tys. 10 Play Mobile 34,9 19,2 31 191 tys. 11 Plus 32,6 12,6 38 170 tys. 12 Orange Mobile 27,7 12,3 31 135 tys. Dostawcy razem 150,4 57,6 19

Najszybsze łącza są oczywiście dla internetu stacjonarnego, i tutaj liderem jest T-Mobile, dalej mamy Vectrę, INEA oraz Play.

Prędkość światłowodów FTTH

Jeśli wyciągniemy z tego pomiary, dokonane tylko na łączach światłowodowych (FTTH), czołówka wygląda zgoła odmiennie.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Orange 288 87,9 9 284 tys. 2 INEA 268,1 260,7 9 70 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 253,6 113,9 12 71 tys. 4 Netia 246,8 111,1 12 65 tys. 5 Play Światłowód 234,5 91,8 14 81 tys. 6 Toya 212,7 39,6 6 13 tys. Dostawcy razem 261 112 10

Najszybszy jest Orange, na drugim miejscu INEA, trzeci T-Mobile i na czwartym Netia.

Źródło: Speedtest.pl

