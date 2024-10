Duże zmiany dla posiadaczy smartwatchy. Na takie nowości warto zaczekać

Amazfit Balance zyskał sporą paczkę nowości w aktualizacji 3.22.7.15. Przede wszystkim usprawniono funkcję Zepp Flow, która umożliwia sterowanie zegarkiem za pomocą głosu. Teraz można nie tylko odsłuchiwać powiadomienia, ale również tworzyć przypomnienia w kalendarzu na podstawie otrzymanych wiadomości. Wyobraźcie sobie, że podczas biegu dostajecie SMS-a z przypomnieniem o wizycie u lekarza. Wystarczy jedno polecenie głosowe, a Zepp Flow utworzy odpowiednie wydarzenie w kalendarzu.

Aktualizacja aplikacji Zepp oraz smartwatchy Amazfit

Kolejną przydatną funkcją jest możliwość odpowiadania na wiadomości głosowo. Zegarek przetworzy mowę na tekst, co jest szczególnie wygodne, gdy nie mamy możliwości skorzystania z klawiatury. Przykładowo, jadąc rowerem, możesz szybko odpowiedzieć na wiadomość od znajomego, bez konieczności zatrzymywania się i sięgania po telefon. Aktualizacja wprowadza również ulepszenia w nawigacji. Mapy konturowe zostały wzbogacone o szczegółowe wskazówki punkt po punkcie i zakręt po zakręcie. To idealne rozwiązanie dla miłośników pieszych wędrówek, którzy chcą mieć pewność, że nie zboczą z trasy. Dodatkowo, centrum powiadomień zyskało odświeżony, bardziej intuicyjny wygląd.

Wśród innych usprawnień warto wymienić ulepszony algorytm śledzenia snu, który dokładniej analizuje fazy snu i dostarcza bardziej precyzyjnych danych. Zoptymalizowano również animacje związane z ładowaniem zegarków, a sekcja rekordów zyskała bardziej przejrzysty układ. Użytkownicy zwracają uwagę na zwiększoną płynność interfejsu po aktualizacji, co przekłada się na komfort codziennego użytkowania.

Amazfit T-Rex 3 również otrzymał aktualizację oprogramowania (wersja 3.2.6.4), która wprowadza szereg ciekawych funkcji. Jedną z nich jest możliwość odblokowywania ekranu po podniesieniu nadgarstka. To przydatne rozwiązanie podczas treningów, gdy szybki dostęp do informacji na ekranie jest niezbędny. Wystarczy unieść rękę, a ekran automatycznie się włączy, umożliwiając podgląd aktualnych danych dotyczących aktywności.

Aktualizacja wprowadza również ulepszenia w trybie Track Run. Ekran przedtreningowy wyświetla teraz wybraną trasę z możliwością jej edycji. Można więc na bieżąco modyfikować trasę biegu, dodając lub usuwając punkty orientacyjne. Dodatkowo, narzędzie dla wyścigów Hyrox pozwala teraz na cofnięcie przejścia między ćwiczeniami do 10 sekund po jego uruchomieniu. To przydatna funkcja dla osób trenujących do zawodów Hyrox, która ułatwia analizę i poprawę wyników. Warto również wspomnieć o automatycznym blokowaniu ekranu dopiero po jego wyłączeniu. To rozwiązanie zapobiega przypadkowemu zablokowaniu wyświetlacza podczas treningu, gdy ekran jest włączony, ale nie jest aktywnie używany.

Nowe smartwatche i urządzenia Amazfit

Amazfit nie tylko ulepsza swoje starsze modele, ale także wprowadza na rynek zupełnie nowe urządzenia. Jednym z nich jest pokazany niedawno Amazfit T-Rex 3, smartwatch stworzony z myślą o miłośnikach aktywności na zewnątrz. Ten zegarek przeszedł 15 testów klasy wojskowej, co chyba dobitnie świadczy o jego odporności na ekstremalne warunki. T-Rex 3 oferuje szereg funkcji przydatnych podczas aktywności na świeżym powietrzu, takich jak precyzyjny GPS z dwuzakresowym pozycjonowaniem i obsługą sześciu systemów nawigacji satelitarnej, barometr, kompas, a także monitorowanie tętna, snu i poziomu stresu.

Co ciekawe, T-Rex 3 będzie świetnie współgrać z nowym gadżetem Amazfit - Helio Ring. To lekki i wygodny pierścień wykonany z tytanu, który monitoruje proces regeneracji po treningu. Helio Ring śledzi jakość snu, tętno spoczynkowe, zmienność rytmu zatokowego i poziom stresu, dostarczając cennych informacji na temat stanu organizmu. Dane z obu urządzeń są synchronizowane z aplikacją Zepp, tworząc kompleksowy obraz aktywności i regeneracji użytkownika.