Świetny kolor to nie wszystko. Smartwatch Amazfit Active Edge już w Polsce [cena]

Urządzenie skierowane jest do aktywnych użytkowników, zwłaszcza tych, którzy chcą monitorować swoje parametry zdrowotne i korzystać z zalet AI. Najbardziej charakterystyczną cechą Amazfit Active Edge jest dwukolorowe wzornictwo i "designerski pazur" - jak określa to producent, co stanowi estetyczną alternatywę na rynku smartwatchy. Smartwatch oferuje także szeroki wybór tarcz, z możliwością ich edycji, to znaczy personalizowania wyglądu oraz wyświetlanych informacji. W przeciwieństwie do innych modeli, Active Edge posiada cztery przyciski, co ułatwia nawigację i przyspiesza uruchamianie najczęściej używanych funkcji.

Amazfit Active Edge - czas pracy na baterii

Jednak to nie tylko wygląd sprawia, że Active Edge może wyróżnić się na tle konkurencji. Urządzenie posiada baterię o pojemności 370 mAh, co w połączeniu z wydajnym procesorem pozwala na pracę nawet do 16 dni na jednym ładowaniu. To coś, czego wielu użytkowników stale pożąda, ponieważ codzienne pamiętanie o ładowaniu zegarka potrafi irytować. Dodatkowo, standardowa praca baterii w trybie oszczędzania może sięgnąć imponujących 24 dni. Warto podkreślić, że nawet w trakcie ciągłego korzystania z GPS, np. podczas marszu czy innych aktywności, bateria utrzymuje się do 20 godzin.

Odporność i sportowe funkcje Amazfit Active Edge

Smartwatch oferuje wyższą klasę wodoodporności, osiągając standard 10 ATM. To oznacza, że Active Edge nie tylko sprawdzi się podczas pływania, ale także nurkowania na większe głębokości. Ponadto, urządzenie jest odporne na ekstremalne warunki, zarówno temperatury jak i przypadkowe uderzenia. Amazfit Edge Active posiada ponad 130 trybów sportowych, umożliwiając monitorowanie różnorodnych aktywności fizycznych. Dodatkowo, użytkownik może decydować o swoim treningu, korzystając z szablonów w aplikacji Zepp lub skorzystać z Zepp Coach – trenera AI, który dostosowuje plan treningowy do indywidualnych celów i poziomu wytrenowania.

Jak podkreśla Amazfit, sztuczna Inteligencja odgrywa kluczową rolę w funkcjach modelu Active Edge, szczególnie w oddzielnych usługach Zepp Coach i Zepp Aura. Zepp Coach dostarcza spersonalizowane plany treningowe, aktualizowane co tydzień, a komunikacja z nim odbywa się za pośrednictwem czatbota, wykorzystującego technologię Large Language Model (LLM). Natomiast Zepp Aura, dostępna w płatnej subskrypcji, wykorzystuje dane biometryczne do dostosowania dźwięków w celu ułatwienia zasypiania i relaksacji.

Amazfit Active Edge - specyfikacja

Waga: koperta + pasek: 54 g, sama koperta: 34 g

Klasa wodoodporności: 10 ATM

Ekran: 1.32″ TFT, 360*360, PPI 277

Ekran dotykowy: Jednopunktowy pojemnościowy, wzmocniony dotykowy układ IC odporny na wodę

Materiał obudowy: Szkło hartowane 2.5D + powłoka AF

Szerokość paska: 22 mm

Rodzaj paska: TPU + Pasek sportowy z powłoką

Procesor: Apollo 4 Blue Lite

Pamięć: Wbudowany 2 MB Nor Flash

Pamięć zewnętrzna: 32 MB PSRAM + 128 MB Nand Flash

Sensory: precyzyjny czujnik tętna PPG (podwójna lampa i podwójny detektor fotodiody), czujniki przyspieszenia, żyroskop

GPS: Synopsys; BCM47762

Mikrofon: brak

Głośnik: brak

Przyciski: 4 przyciski

Połączenie: BLE 5.2

NFC: brak

Bateria: 370 mAh bateria litowo-polimerowa

Czas ładowania: 2 godziny

Pierwsze wrażenia z Amazfit Active Edge

Miałem okazję spędzić dłuższą chwilę z nowym smartwatchem Amazfit i przyznam, że jestem nim zaintrygowany. Nie wspomniałem do tej pory o wariantach kolorystycznych, które będą oferowane na polskim rynku: czarny, szary i... zielona mięta. Ten ostatni wygląda na żywo naprawdę korzystnie i jest czymś innym, świeżym, ciekawym na tle nudnych i wyglądających bliźniaczo podobnie smartzegarków na rynku. Oczywiście nie jest to regułą i dostawaliśmy różnokolorowe modele, ale chciałoby się widzieć takie żywe pod względem barw propozycje znacznie częściej.

Ocena wykonania nie jest łatwa, w tak krótkim czasie, dlatego opinię na temat wytrzymałości i odporności pozostawię na czas pełnoprawnych testów. To, czym smartwatch mnie zaskoczył już teraz, to szybkość działania oprogramowania i nawigowania po interfejsie. Tu nie ma miejsca i czasu na dłuższe wczytywanie czegokolwiek - każda funkcja działa od razu, gdy jej potrzebujemy. Rozdzielczość ekranu mogłaby być nieco wyższa, ale jeśli traktujemy go jako narzędzie do pomiarów aktywności i codziennego życia, a nie czytania wielozdaniowych e-maili, to chyba każdy pogodzi się z taką cechą. Tym bardziej, że sprzęt na premierę kosztuje 699 zł i kupimy go w Euro RTV AGD, Media Expert oraz X-komie, a także na amazfit.pl.

Amazfit Balance SE

Amazfit wprowadza na rynek cztery nowe edycje swojego popularnego smartwatcha Amazfit Balance zainspirowane naturą: Woodland, Meadow, Lagoon oraz Deep Sea Blue. Premiera tych urządzeń odbyła się podczas berlińskiego występu Amazfit Wellness Winter Wonderland, gdzie współpracowano z utalentowaną grupą artystyczną Siciliano Contemporary Ballet. Podczas przygotowań do występu artyści korzystali z funkcji specjalnych edycji Amazfit Balance, które monitorują kluczowe parametry zdrowotne. Dzięki Readiness, smartwatch analizuje poziom zmęczenia fizycznego i umysłowego na podstawie aktywności fizycznych i jakości snu. Dodatkowo, funkcja Body Composition Measurement dokładnie mierzy osiem parametrów ciała, w tym dzienny podstawowy metabolizm.

Warto dodać, że Amazfit Balance posiada NFC i wspiera płatności zbliżeniowe za pośrednictwem Zepp Pay, we współpracy z Mastercard oraz Curve, co umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności w ponad 30 krajach w Europie. Producent prezentuje specjalną edycję Amazfit Balance w opakowaniach wykonanych w 100% z materiałów biodegradowalnyc - część zysków z tej edycji zostanie przekazana na wsparcie projektów leśnictwa miejskiego w Europie, realizowanych przez organizację One Tree Planted