Duża aktualizacja z darmową zawartością zmierza do Cyberpunka 2077. Jest na co czekać!

Już 5 grudnia zadebiutuje edycja Ultimate gry Cyberpunk 2077, ale to nie wszystko, co na ten dzień przygotował CD Projekt. Nadchodzi duża aktualizacja.

"Widmo wolności" to jedyny większy dodatek, na jaki mogą liczyć gracze Cyberpunka 2077, ale seria mniej i bardziej znaczących aktualizacji, to chyba równie dobre wieści. Tym bardziej, jeśli wnoszą one zupełnie nowe elementy rozgrywki lub rozbudowują gameplay. Czego spodziewać się po aktualizacji 2.1 dla Cyberpunka 2077?

Cyberpunk 2077 2.1 - darmowa aktualizacja

Odpowiedzi dostaniemy już jutro, ponieważ o godzinie 16:00 w piątek, 1 grudnia, zrealizowana zostanie transmisja na żywo. Do tego momentu można jedyne spekulować, ale skoro nacisk CD Projektu jest na tyle duży, że ogłasza zapowiedź zapowiedzi premiery, to chyba mają się czym pochwalić. Darmowa aktualizacja 2.1 dla Cyberpunka 2077 ma, wedle autorów komunikatu prasowego, wprowadzić nowe i wyczekiwane elementy w gameplay'u. Szczegóły? Niektórzy próbowali wyciągnąć na Twitterze/X cokolwiek więcej, ale musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać do jutra.

Wszystkie szczegóły zostaną ujawnione podczas nadchodzącej prezentacji, którą poprowadzą Alicja Kozera i Lilayah, menedżerki społeczności z CD Projekt Red. W trakcie transmisji dołączą do nich również Paweł Sasko oraz Monika Janowska.

Powrót Cyberpunka na szczyt

Mimo licznych problemów, jakie towarzyszyły premierze Cyberpunka 2077, zwłaszcza związanych z trudnościami w optymalizacji, gra na pewno wyróżnia się jako jedna z najbardziej interesujących propozycji w ostatnich latach. Po dokonaniu licznych poprawek i wielu, wielu aktualizacji, gra potrafiła nieść prawdziwą przyjemnością z rozgrywki. CD Projekt RED, po naprawieniu błędów w Cyberpunku 2077, wydaniu obiecywanych aktualizacji dla nowych konsol i premierze anime "Cyberpunk: Edgerunners" na platformie Netflix, odzyskało zaufanie graczy, które zostało nadszarpnięte przez początkowe problemy z grą. Polski deweloper pokazał, że potrafi się podnieść z upadku i nie zamierza się poddawać. Dowodem na to był także dodatek "Widmo Wolności", który nie tylko stanowi DLC do Cyberpunka 2077, ale także zupełnie nowy rozdział w tej historii. Jak stwierdził Kacper w recenzji Cyberpunk 2077: Widmo wolności - to może być nawet gra roku!