Rozważasz zakup telewizora 65 cali? Polecamy najciekawsze modele, w różnych opcjach cenowych

Jaki telewizor 65 cali kupić? Przegląd propozycji z różnych półek cenowych

Kiedyś było to nie do pomyślenia, ale dziś, telewizory o przekątnej 65” nie odstraszają ceną i na tak ogromny ekran może sobie pozwolić coraz więcej osób. Chcesz poczuć się w domu, jak w kinie? Mamy kilka propozycji. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy przegląd telewizorów 65 cali, uwzględniający różne półki cenowe. Od tańszych modeli dostępnych już za około 3200 zł, po bardziej zaawansowane telewizory w przedziale cenowym sięgającym 7500 zł.

W naszym rankingu znajdziesz propozycje różnych marek, które cieszą się uznaniem na rynku. Wśród nich LG, TCL, Samsung, Hisense, Sony i Philips. Każdy z wybranych przez nas telewizorów ma swoje unikalne cechy i innowacyjne rozwiązania, które mogą przyciągnąć Twoją uwagę. Wiadomo, że im drożej, tym lepiej. Nie zabrakło tu jednak bardziej budżetowych rozwiązań, specjalnie dla osób, którym zależy przede wszystkim na imponujących wymiarach.

Czy da się kupić dobry telewizor 65” w przystępnej cenie?

Nie ma dwóch identycznych telewizorów, dlatego ważne jest, abyś dokładnie przeanalizował(a) swoje potrzeby, preferencje i budżet. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię telewizor z zaawansowanymi funkcjami, czy też szukasz prostego i wydajnego modelu, mamy nadzieję, że dostarczymy Ci informacji, które ułatwią podjęcie optymalnej decyzji zakupowej.

Telewizor 65” do 3500 zł — LG 65NANO763QA

Cena: od 3199 zł

Trudno spodziewać się cudów po telewizorze 65” za nieco ponad 3000 złotych, ale LG 65NANO763QA to całkiem sensowna opcja dla osób, które nie dysponują większym budżetem. Model ten wykorzystuje technologię NanoCell, która razem z technologią Pure Colors zapewnia czyste barwy i o przyzwoitym nasyceniu. Wprawione oko może jednak dostrzec pełne zakłamania w odcieniach. To dobry wybór dla osób, które kupują telewizor przede wszystkim z myślą o oglądaniu filmów, seriali i programów. System webOS zapewnia dostęp do szerokiej gamy platform VOD, co z pewnością ucieszy fanów Netflixa lub Amazon Prime. Gorzej jeśli chodzi o optymalizację pod kątem gier. Mamy tu co prawda specjalne dynamiczne tryby dla graczy i fanów sportu oraz wsparcie HDR, ale posiadacze najnowocześniejszych konsol nie wykorzystają ich potencjału. Wszystko za sprawą HDMI w standardzie 2.0, zamiast 2.1. Chociaż nie jest to najlepszy telewizor świata, w tym budżecie warto wziąć go pod uwagę.

Telewizor 65” do 4000 zł — TCL 65C735

Cena: od 3999 zł

Kolejna propozycja to swojego rodzaju klasyk ostatnich miesięcy, który cieszy się dużą popularnościach nie tylko w wariancie 65”, ale także w opcjach mniejszych i większych. Dzięki technologii QLED zapewnia bardzo przyzwoite kolory. W połączeniu z HDR PRO obraz jest pełen szczegółów. Matryca o natywnej częstotliwości odświeżania 144 Hz gwarantuje płynność wyświetlanych treści. W porównaniu do LG, które omawialiśmy przed chwilą, to duży przeskok. Ten model będzie odpowiedni dla miłośników sportu i graczy. Obsługa różnych formatów HDR (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision) pozwala cieszyć się tym standardem, podczas oglądania kompatybilnych treści. Głośniki ONKYO i wsparcie dla Dolby Atmos zapewniają poprawne wrażenia audio. Telewizor obsługuje Google TV, co umożliwia łatwe odkrywanie nowych treści, pobieranie aplikacji i sterowanie urządzeniami inteligentnego domu za pomocą głosu. Mimo pewnych kompromisów, takich jak mniejsza jasność obrazu, w tej cenie to jeden z lepszych wyborów w segmencie 65”.

Telewizor 65” do 4500 zł — Samsung QE65Q77B

Cena: od 4399 zł

Telewizor Samsung QE65Q77B wyróżnia się smukłym designem, który będzie dobrze wyglądać niemal w każdym wnętrzu. Przy 65” to dość istotna sprawa, bo urządzenie po prostu trudno przeoczyć. Mamy tu bardzo przyzwoitą głębię kolorów. Technologia podświetlania Dual LED doskonale współgra z obrazem. Na uwagę zasługuje specjalny tryb „Komfort dla Oczu”. Automatycznie dostosowuje on jasność obrazu i temperaturę barwową do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Po kilku godzinach nieprzerwanego gapienia się w telewizor, takie rozwiązanie może okazać się przydatne. Wśród zalet telewizora Samsung QE65Q77B na pewno warto wymienić doskonałe czernie i kontrast, a także obecność czterech gniazd HDMI 2.1, które umożliwiają podłączenie nowoczesnych urządzeń (patrz np. PS5). Telewizor oferuje również bardzo jasny tryb HDR, precyzyjne upłynnianie ruchu, oraz dostęp do bogatej biblioteki aplikacji w systemie Smart Hub. Czego zabrakło? Urządzenie nie ma Chromecasta ani Dolby Vision. Mamy też dość przeciętną jakość dźwięku, ale dzięki zastosowaniu soundbara ze wsparciem technologii Q-Symphony ten problem może zostać wyeliminowany.

Telewizor 65” do 5000 zł — Hisense 65U7HQ 65"

Cena: od 4699 zł

Ciekawostka na dobry początek — to oficjalny telewizor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA WORLD CUP QUATARA 2022. Na pokładzie nie mogło więc zabraknąć trybu sport. Co ważne, działa on naprawdę nieźle, zapewniając odpowiednią płynność i wyrazistość obrazu. Na pochwałę zasługuje też przyzwoita jasność. Osoby, które chcą rozszerzyć możliwości telewizora, z pewnością docenią 2 złącza HDMI 2.1 oraz port USB 3.2. Urządzenie obsługuje różne formaty HDR, takie jak Dolby Vision HDR, HDR10+ i HLG, co gwarantuje szczegółowość kompatybilnego obrazu. Dodatkowo, za pomocą technologii AI Picture Optimization, obraz jest analizowany scenę po scenie, aby zapewnić optymalną jasność, cienie i kolory.Technologia Ambient Light Adaptive pozwoli dostosować ustawienia telewizora do warunków oświetleniowych, jakie panują w Twoim salonie. Przy wszystkich wymienionych zaletach, najsłabiej wypada tu jakość dźwięku, ale przecież za tę cenę nie można mieć wszystkiego…

Telewizor 65” do 6000 zł — Sony XR-65X90K

Cena: od 5299 zł

Sony XR-65X90K to telewizor, który plasuje się gdzieś pomiędzy klasą średnią a flagowymi modelami z górnej półki. Zapewnia klarowny obraz dobrej jakości oraz wysoką jasność podświetlenia. Jak na telewizor LCD, oferuje również zadowalający poziom czerni i kontrastów. Dzięki technologii TRILUMINOS PRO generuje szeroką paletę kolorów, co przekłada się na bardziej wyrazisty obraz. Zastosowanie technologii Acoustic Multi-Audio sprawia, że dźwięk dopasowuje się do tego, co dzieje się na ekranie. Nie zabrakło też Dolby Atmos. Telewizor Sony XR-65X90K będzie świetnym wyborem dla posiadaczy PlayStation 5. Automatycznie przełącza się w tryb Mode (ALLM) i jest kompatybilny ze standardem HDMI 2.1. Oferuje też Auto HDR Tone Mapping poprawiający jakość szczegółów na ekranie. Jeśli chodzi o funkcje smart, model ten oferuje dostęp do Google Play. Umożliwia więc pobieranie wielu aplikacji oraz dostęp do takich serwisów VOD jak HBO GO, Netflix lub Player.

Telewizor 65” do 7500 zł — Philips 65OLED707

Cena: od 7499 zł

Za najdroższy telewizor w tym zestawieniu przyjdzie nam zapłacić ok. 7500 zł. Jakość dźwięku i obrazu w modelu Philips 65OLED707są na wysokim poziomie, a szczególnie imponujące jest świetnie działające Ambilight, które wypełni Twój pokój efektownym światłem. Telewizor oferuje bardzo dobry kontrast i głęboką czerń. Dzięki technologii OLED i wsparciu dla HDR mamy też wyraźne detale. Urządzenie dobrze radzi sobie również z reprodukcją kolorów. Nie zabrakło oczywiście Dolby Vision oraz Dolby Atmos. System Android TV zapewnia dostęp do wielu popularnych aplikacji. Jeśli chodzi o minusy, warto pamiętać, że odświeżanie na poziomie 120 Hz działa tylko w trybie Monitor. Mamy też dość przeciętnego pilota, ale jakość obrazu z pewnością Wam to wynagrodzi.