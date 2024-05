Apple rozwija swój serwis VOD już od kilku dobrych lat, ale do tej pory unikał konkurencyjnej platformy bazującej na systemie Android. Gigant Cupertino doszedł chyba jednak wreszcie do wniosku, że sporo na tym traci.

Apple TV+ trafi na Androida

Mark Gurman z Bloomberga donosi, że Apple poszukuje starszego inżyniera oprogramowania, który zajmie się tworzeniem i rozwojem aplikacji na Androida. Aplikacja ma umożliwić użytkownikom korzystanie z usług TV i sportu na żywo. Nie trudno zgadnąć, że chodzi zapewne o serwis Apple TV+, z którego można obecnie korzystać na urządzeniach Apple, w przeglądarce oraz na kilku popularnych platformach Smart TV. Brakuje nam jednak cały czas aplikacji na Androidzie, co ogranicza możliwości posiadaczom smartfonów i tabletów z tym systemem. Co ciekawe aplikacja Apple TV jest dostępna w sklepie Google Play, ale tylko dla telewizorów z systemem Android TV/Google TV. Co więcej aplikacja ma bardzo przeciętne oceny i nie cieszy się dobrą estymą wśród użytkowników.

Wygląda jednak na to, że Apple zamierza wreszcie się przełamać i zaoferować swój serwis VOD również na konkurencyjnej platformie, a także wzbogacić samą aplikację o szereg nowych funkcji. Tak przynajmniej wynika z zamieszczonego ogłoszenia o pracę, w którym poszukiwany jest doświadczony programista aplikacji na Androida. Apple chyba wreszcie dostrzegło potencjał w grupie ponad 1 mld osób, które korzystają ze smartfonów z Androidem. Trudno się zresztą temu dziwić, bo w dobie słabszych wyników sprzedaży sprzętu, to właśnie usługi cały czas nieprzerwanie rosną i przynoszą nowe przychody.

Niestety biorąc pod uwagę, że firma dopiero szuka ludzi do pracy nad rozwojem aplikacji, trudno zakładać, że pojawi się ona w sklepie Google w najbliższym czasie. Póki co użytkownicy urządzeń z Androidem muszą korzystać z przeglądarki albo z innych platform, bo Apple TV+ dostępne jest np. również na konsolach. W dodatku jeśli posiadacie Xboxa to cały czas trwa promocja, w ramach której dostęp do serwisu można aktywować za darmo na 3 miesiące. Warto skorzystać, bo liczba ciekawych pozycji na platformie giganta z Cupertino cały czas rośnie.

