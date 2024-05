Minecraft trafi na Netflix

Minecraft to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gier na świecie, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem setek milionów graczy. Szwedzkie Mojang Studios, które od kilku lat należy do Microsoftu, świętowało od kilku dni 15 lat od powstania tej gry i na koniec przygotowało niespodziankę. Otóż ogłoszono, że rozpoczęły się prace nad całkiem nową animacją w świecie Minecraft, która zostanie zrealizowana przez kanadyjskie studio WildBrain, na zlecenie Netfliksa. Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów na temat fabuły, a sama filmowa zapowiedź jest bardzo skromna, ale bez wątpienia będzie to spore wydarzenie. Mojang zapowiedział tylko, że przygotowana historia będzie czymś świeżym, zaprezentuje nowe postacie w Minecrafcie i przedstawi cały świat w całkiem nowym świetle.

Animacja ma powstać w technologii CGI. Studio WildBrain to doświadczeni animatorzy, którzy na potrzeby Netfliksa stworzyli już takie projekty jak “Sonic Prime,” “Ninjago: Dragons Rising” oraz “Carmen Sandiego.” Studio wyprodukowało też kilka animacji dla Apple - “The Snoopy Show” i “Snoopy in Space” więc można chyba bezpiecznie założyć, że jakość będzie stała na wysokim poziomie. Niestety nie wiadomo jak długo będziemy musieli czekać na tę produkcję. Nie jest to zresztą jedyny projekt powiązany ze światem Minecrafta, który jest w przygotowaniu.

Film "Minecraft" zadebiutuje 4 kwietnia 2025

Mojang Studios wspólnie z Warner Bros. i studiem Legendary przygotowuje właśnie film fabularny w reżyserii Jareda Hessa, w którym wystąpić mają Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks oraz Emma Myers. Wygląda więc na to, że fani Minecrafta będą mieli na co czekać w przyszłym roku. Fenomen tej gry jest wręcz niewyobrażalny, 15 lat po premierze w Minecrafta nadal co miesiąc gra ponad 140 milionów użytkowników. Budowanie z niewielkich bloków cieszy się ogromną popularnością, a siłą tego tytułu jest zapewne multiplatformowość. W Minecraft można zagrać na komputerze, konsoli, smartfonie czy tablecie i na każdym z tych urządzeń sprawia wiele frajdy.

źródło: Minecraft