Dropbox wchodzi do Polski. Firma szuka w naszym kraju specjalistów, którzy cenią sobie pracę zdalną w sektorze IT.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że Ponad połowa specjalistów IT odejdzie z pracy, jeśli straci możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firma stawia właśnie na ten model pracy - prost z domu lub dowolnego zakątka świata, bez konieczności odwiedzania biura. Dropbox był jedną z pierwszych firm, które na stałe przyjęły model pracy zdalnej. To efekt wprowadzenia strategii Virtual First.

Virtual First wdrażane przez Dropbox pozwala pracownikom firmy na jeszcze lepsze zapoznanie się z jej ofertą. A to za sprawą faktu, że pracują oni w zespołach rozproszonych, tworząc rozwiązania dla zespołów pracujących w podobnym środowisku pracy. Jednocześnie mają możliwość korzystania z najlepszych doświadczeń zarówno z pracy zdalnej, jak i interakcji w tradycyjnych warunkach. Wdrożenie strategii to też szansa znalezienia zatrudnienia w modelu pracy rozproszonej. Co ciekawe, Dropbox dostrzega ogromny potencjał w naszym obszarze. Region EMEA ma odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu i dalszym rozwoju firmy, dlatego zdecydowano, by to Polska stała się najnowszym rynkiem, w którym otwarto rekrutację pracowników.

Dropbox zatrudnia w Polsce. Trwa rekrutacja na różne stanowiska

Dropbox szuka w Polsce specjalistów, którzy wzmocnią głównie obszary Content Security and Protection, Platform Infrastructure oraz Product Growth. Odwiedzając stronę "Dropbox Jobs" znajdziecie ogłoszenia na stanowiska Android Software Engineer, iOS Software Engineer, Backend Product Software Engineer, Engineering Manager, Site Reliability Engineer i wiele innych.

W zgodzie z naszą strategią Virtual First, wierzymy, że otwieramy nowy rozdział w myśleniu o środowisku pracy, dlatego będę miała możliwość powitać pierwszych „dropboxerów” z Polski w naszym już bardzo zróżnicowanym i wielonarodowościowym zespole. Będą oni odgrywać kluczową rolę jako wsparcie dla naszych klientów w tworzeniu środowiska pracy przyszłości, przekładając to, co działa w naszych własnych zespołach w pracy wirtualnej, na rozwój naszych produktów

- mówi Melanie Collins, dyrektor ds. zasobów ludzkich, Dropbox.

Źródło: informacje prasowe