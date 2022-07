IT kryzys nie straszny. Są podwyżki i wysokie pensje

Serwis No Fluff Jobs zajmujący się ofertami pracy dla IT podsumował pierwsze półrocze i zestawił je z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wnioski? Kto wybrał taką ścieżkę kariery, postąpił słusznie.

Wynagrodzenia w górę

W przypadku B2B (działalność gospodarcza) w I połowie 2021 roku specjaliści IT mogli liczyć na 13,3 do 18,5 tys. złotych netto (+VAT). W tym to już od 14,5 do 21 tys. złotych netto (+VAT).

Przy umowach o pracę zarobki oscylują między 11 a 17 tys. zł brutto. To również wzrost, bo w ubiegłym roku wynosiły one od 10 do 15,2 tys. zł.

W I połowie 2022 roku liczba opublikowanych ogłoszeń wzrosła o niemal 100 proc. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. To imponujący wynik, zwłaszcza że dużą rolę odegrały tu stanowiska niezwiązane stricte z programowaniem. Pozostaje nam jedynie dalej obserwować rynek i sprawnie reagować na pojawiające się trendy – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Project Management z najwyższymi pensjami

Na wyższe płace mogą liczyć również specjaliści IT, niezajmujący się bezpośrednio programowaniem. Na pierwszym miejscu w tej grupie znalazła się kategoria Project Management. Przy umowie B2B można liczyć na 15,1 do 21 tys. złotych netto (+VAT). Kolejne największe wynagrodzenia oferowane są w obszarze Product Management (od 15 do 21 tys. zł netto [+VAT]) oraz Business Analysis (od 14,2 do 20,1 tys. zł netto [+VAT]).

Podobnie jest w przypadku UoP. W przypadku Project Management zarobki wynoszą od 14 do 19,5 tys. złotych brutto. Drugie miejsce to kategoria Product Management: wynagrodzenie od 12 do 18 tys. złotych brutto. Na trzecim miejscu znalazł się UX. Specjaliści od projektowania doświadczeń użytkowników mogą liczyć na zarobki w granicach od 10,9 do 15,8 tys. złotych brutto.

Komu wzrosło najbardziej?

Najwyższe podwyżki dostali specjaliści zatrudnieni w obszarze Testing, UX i Product Management (UoP). Np. w przypadku stanowisk w obszarze UX wzrost dolnych widełek wyniósł 21 proc., a górnych 27 proc. (pensje od 10,9 tys. do 15,8 tys. zł).

Podobnie było w przypadku umów B2B. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku w UX odnotowano wzrost dolnych widełek o 27 proc., a górnych o 33 proc. Aktualnie zarobki kształtują się tu na poziomie od 12 do 18 tys. złotych netto (+VAT).

Zarobki w Polsce

Jak to wygląda na tle zarobków w innych branżach? Wg. ostatnich danych GUS przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w maju o 13,5 proc. rok do roku i wynosiło 6 tys. 399 zł brutto miesięcznie. Oznacza to jednak… realny spadek wynagrodzeń, bo większa od podwyżek jest inflacja, która wyniosła aż 13,9 proc.

Na umowie o pracę przy takiej płacy otrzymujemy na rękę 4 tys. 601 zł 21 gr. Pracodawca musi wyłożyć 7 tys. 710 zł 22 gr.

Płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto (2363 zł netto), a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł.