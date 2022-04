Złoty okres na specjalistów IT - wyglada na to, że praca zdalna pozostanie w branży IT na stałe

Mowa oczywiście o branży IT, w której specjaliści mogą liczyć na największą liczbę ofert o pracę w trybie zdalnym, co daje im ogromne możliwości w realizacji powierzonych zadań, wolności i swobodzie wyboru miejsca pracy i przecież często też wykonywania jednocześnie własnych projektów. Tak więc w dwóch słowach, to złote czasy dla nich.

Platforma do rekrutacji specjalistów IT - inhire.io, opublikowała dziś raport, z którego wynika, iż liczba ofert pracy zdalnej w tej branży nie tylko nie zmalała czy ustabilizowała się, ale nadal rośnie, mimo zakończenia pandemii i obowiązywania obostrzeń.

Na 26 tysięcy ogłoszeń o pracę opublikowanych przez przez prawie 4 tys. pracodawców w I kwartale 2022 roku, aż 73% z nich dotyczyło pracy zdalnej - co ważne odsetek ten cały czas rośnie wraz ze wzrostem liczby samych ogłoszeń.

Michał Gąszczyk - CEO inhire.io:

W ostatnim kwartale odnotowaliśmy rekordową, jak do tej pory liczbę ogłoszeń, a fakt, że znaczna ich część daje możliwość pracy z domu świadczy o sporym popycie właśnie na tę formę. Z drugiej strony, pandemia otworzyła drzwi na możliwość podjęcia zatrudniania w firmach na całym świecie, co w znacznym stopniu zwiększyło również konkurencyjność na rynku.

To opinia i spostrzeżenia twórców raportu, my jednak ciekawi byliśmy, co o tym sądzi branża HR, a więc bezpośrednio zainteresowana tymi jak widać trwałymi zmianami w branży IT. Zapytaliśmy więc z osobna Gabrielę Rzemień, IT Recruiter & HR Coordinator w Concise Software, z czego ten trend tak naprawdę wynika i jak będzie się kształtował dalej?:

Wprowadzone na początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obostrzenia spowodowały, że firmy IT musiały albo w bardzo krótkim czasie wprowadzić procesy pozwalające na efektywną pracę zdalną, albo wykorzystać już te wytworzone wcześniej oraz zaadaptować się do kryzysowej sytuacji. Okazało się, że poprawnie dokonana transformacja formy wykonywania obowiązków służbowych pod kątem miejsca, powoduje wzrost zadowolenia wśród pracowników przy okazji braku strat w efektywności, a nierzadko nawet i jej wzrostu.

Nic nie wskazuje również, by miało się to zmienić. Jeżeli pracownicy są w stanie wykonywać swoje zadania efektywnie w domu, pracodawca i tak osiąga zamierzone sobie cele, a zatrudnione osoby cenią sobie elastyczne formy pracy. Gdy pandemia się zakończy, zdalny model nie zniknie - pozostanie z nami na bardzo długo. Powyższy wykres ujawnia trend, którego katalizatorem był kryzys związany z SARS-CoV-2.

Wracając do samego raportu, zerknijmy jeszcze na inne ciekawe dane w nim zawarte. Jego twórcy podają, co może nie jest zaskoczeniem prócz skali zjawiska - aż niemal dwukrotnie więcej ogłoszeń publikowanych jest w stolicy niż w innych dużych lokalizacjach w Polsce. Niemniej w kontekście pracy zdalnej i zarobków nie robi to obecnie wielkiej różnicy, ale warte jest odnotowania.

Co z wymaganym doświadczeniem w ofertach pracy? Aż prawie połowa z nich skierowana jest do midów, a ponad 38% do seniorów. Juniorzy z kolei wciąż zmagają się ze słabym zainteresowaniem pracodawców i mogą wybierać oferty stanowiące w okolicy 10% ze wszystkich ogłoszeń, z niewielką zmianą na plus w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Michał Gąszczyk:

Już od dłuższego czasu obserwujemy trend wzrostowy wynagrodzeń. Dobrze widzieć, że przekłada się on również na zacieranie różnic w wynagrodzeniu pomiędzy dużymi, a małymi miastami. Z kwartału na kwartał oferty stają się o wiele bardziej zbliżone do siebie zarobkami co oznacza, że pracodawcy przestali bazować na wysokości wynagrodzenia dla specjalistów IT w oparciu o lokalizację i tryb pracy.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia, seniorzy mogą liczyć na stawki sięgające ponad 25 tys. zł przy pracy zdalnej i nieco mniejszymi przy zatrudnieniu stacjonarnym. To około 5 tysięcy więcej niż jeszcze dwa lata temu, a więc przy początkach pandemii.

Na koniec zerknijmy jeszcze na maksymalne widełki płac w zależności od specjalizacji. Największe wynagrodzenia są dla specjalistów Scala, Java i Kotlin, ale niewiele mniejsze są w przypadku Python, TypeScript czy Swift i Ruby.

Źródło: inhire.io - raport IT Market Snapshot

