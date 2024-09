Dreame otwiera oficjalny sklep w Warszawie. Będzie się działo!

Dreame szturmem wdarło się na rynek urządzeń AGD, przyciągając uwagę klientów z całego świata – również z Polski. Choć do tej pory urządzenia tego producenta mogliśmy kupić online. Jednak z chwilą, gdy marka dostrzegła ogromny potencjał w naszym kraju, postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i uruchamia pierwsze miejsca, w których można zobaczyć jej produkty na żywo. Pierwszym z nich była strefa sprzedaży w centrum handlowym Złote Tarasy, które z pewnością nie jest obce nikomu, kto w ostatniej dekadzie odwiedził Warszawę.

Jego imponująca architektura sprawia, że trudno je przeoczyć, niezależnie od tego, czy docieramy do stolicy pociągiem, czy samolotem. Dla wielu turystów jest to pierwsze zetknięcie z Warszawą, a dla mieszkańców — ulubionym miejscem zakupów, gdzie można znaleźć wszystko, czego potrzeba. To właśnie w tym miejscu powstała pierwsza strefa, w której mieliście okazję zapoznać się z produktami marki Dreame. W ofercie znajdują się zaawansowane technologicznie roboty sprzątające, wielofunkcyjne odkurzacze pionowe oraz różnorodne urządzenia do pielęgnacji urody, w tym nowoczesne suszarki.

Jednak to wciąż zaledwie strefa. Jeśli szukacie pełnowymiarowego sklepu, w którym będziecie mogli znaleźć najpopularniejsze sprzęty, uzyskać o nich więcej informacji lub przetestować wybrane urządzenia, nie musicie dłużej czekać. Już w ten weekend, w warszawskiej galerii Westfield Mokotów odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego w Europie i Polsce Oficjalnego Sklepu Dreame.

"Dreame spełnia się w Warszawie". To będzie pierwszy taki sklep w Europie

Dreame z radością ogłasza otwarcie swojego pierwszego sklepu w Warszawie, zapraszając klientów pod hasłem, które podkreśla innowacyjność marki. Ten wyjątkowy punkt sprzedaży nie tylko umożliwi zakupy, ale także stanie się przestrzenią inspiracji i edukacji w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla domu. Klienci będą mieli okazję zobaczyć, jak nowoczesne technologie mogą uprościć codzienne obowiązki oraz poprawić jakość życia.

W nowym sklepie dostępna będzie pełna gama produktów Dreame, w tym zaawansowane roboty sprzątające, lekkie i wydajne odkurzacze pionowe, innowacyjne odkurzacze Wet&Dry, sprzęt do pielęgnacji włosów oraz roboty koszące do ogrodu. Szczególną uwagę warto zwrócić na flagowy produkt, który zadebiutuje w Polsce podczas otwarcia – najnowszy model L40 Ultra, wcześniej prezentowany na targach IFA w Berlinie. Ten zaawansowany robot sprzątający to doskonały przykład innowacji w dziedzinie automatyzacji sprzątania.

Wielkie otwarcie zaplanowano na 21 września na godzinę 10:00. Organizatorzy zapewniają, że klienci mogą liczyć na masę niezwykłych okazji i atrakcji. Od tego dnia odwiedzający będą mogli skorzystać z wyjątkowych promocji na wybrane produkty, przetestować najnowsze urządzenia Dreame, wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami oraz uzyskać cenne porady ekspertów dotyczące inteligentnych rozwiązań dla domu.

Wielkie otwarcie Oficjalnego Sklepu Dreame w Warszawie. Będzie sporo atrakcji!

Na odwiedzających Oficjalny Sklep Dreame w Warszawie czeka masa niespodzianek i atrakcji. Już pierwszego dnia, 21 września przyniesie specjalne oferty. To m.in. suszarka Dreame Gleam za 1,23 zł brutto dla pierwszych 50 klientów, którzy dokonają zakupów na kwotę powyżej 1000 zł. Marka przygotowała również upominki dla 100 pierwszych odwiedzających – zestaw gadżetów związanych z Dreame. Śledzicie firmę na Instagramie lub zapisaliście się do newslettera? Na miejscu możecie wygrać specjalny voucher niespodziankę.

A to jeszcze nie koniec. W warszawskim sklepie Dreame i specjalnych strefach w Westfield Mokotów, które będą mieścić się na poziomie zero, odbędą się konkursy, w których do wygrania będą m.in. sprzęty od Dreame, w tym najnowszy robot sprzątający Dreame L40 Ultra. Będzie też specjalny quiz o tematyce związanej z marką, gdzie dla najbardziej zagorzałych fanów czekają niespodzianki. Ci, którzy chcą sprawdzić sprzęty beauty, będą mogli zajrzeć do specjalnej strefy Dreame Hair, gdzie styliści Andrzeja Wierzbickiego zaprezentują produkty marki i pokażą ciekawe stylizacje.

Atrakcje związane z otwarciem pierwszego oficjalnego sklepu Dreame w Europie potrwają do 25 września 2024 r. Szczegóły akcji znajdziecie na stronach Dreame Polska.

Wpis powstał przy współpracy z marką Dreame.