Świetne promocje na inteligentne urządzenia sprzątające od Dreame. Trzeba się spieszyć!

Dreame ogłosiło tegoroczną edycję promocji Back to School i choć urządzenia producenta średnią kojarzą się ze szkolną ławką, to i tak jest to dobra okazja do nabycia inteligentnych sprzętów domowych w okazyjnej cenie. Trzeba jednak się spieszyć, bo czas trwania promocji jest ograniczony.

Promocje na urządzenia sprzątające i pielęgnacyjne tylko do niedzieli

Jeśli właśnie stoicie przed wyborem inteligentnego odkurzacza do mieszkania, to ta akcja powinna Was zainteresować. Tegoroczna promocja "Back to School" od Dreame obejmuje bowiem cztery główne kategorie produktów: roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, urządzenia myjąco-odkurzające oraz produkty do pielęgnacji.

Oto pełna lista urządzeń, biorących udział w promocji:

Roboty sprzątające: (Dreame X40 Master, Dreame X40 Ultra, Dreame L20 Ultra Complete czy Dreame L10s Ultra)

(Dreame X40 Master, Dreame X40 Ultra, Dreame L20 Ultra Complete czy Dreame L10s Ultra) Odkurzacze pionowe: (Dreame Z10 Station)

(Dreame Z10 Station) Urządzenia Wet&Dry: (Dreame H12 Dual, Dreame H12 Core)

(Dreame H12 Dual, Dreame H12 Core) Produkty do pielęgnacji: (Dreame Glory)

Jak dużo można oszczędzić? Dla przykładu: Cena Dreame H12 Dual została obniżona o 22% z 2699 zł na 2099 zł, a robota sprzątającego Dreame L10s Ultra o 29%, dzięki czemu cena z 3099 zł spadła do 2199 zł. Wszystkie produkty w obniżonych cenach znajdziecie na oficjalnej stronie producenta, a także w głównych sieciach handlowych i na platformach e-commerce, takich jak: MediaExpert, RTVeuroAGD, al.to czy MediaMarkt. Pamiętajcie też o salonie stacjonarnym, który niedawno otworzył się w warszawskich Złotych Tarasach. Akcja promocyjna potrwa do 22 września.